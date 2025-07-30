NBA／送走唐西奇讓球迷心碎 獨行俠新總裁目標傾聽粉絲心聲

上一季風波不斷的獨行俠隊，季外迎來新任總裁，球隊找來前灰狼隊執行長卡森（Ethan Casson）， 卡森強調會「傾聽球迷聲音」，還宣布會和球迷碰面，第一線了解球迷心聲。

卡森到來後，原本執行長威爾茲（Rick Welts）將專注為爭取新球場。這兩人過去就曾合作，卡森在灰狼新老闆羅德里奎茲（Alex Rodriguez）和洛爾（Marc Lore）入主後離開，讓兩人重啟友誼。

獨行俠新任執行長卡森。 美聯社

來到獨行俠的卡森將著重在團隊的日行運作，威爾茲負責「重大重點戰落」，彼此也會參與對方工作。獨行俠上季發動驚天交易，將唐西奇（Luka Dončić）送去湖人引發球迷不滿，僅管今年選秀會抽到「狀元」籤，選進話題新人佛雷格（Cooper Flagg），要挽回球迷的心難度仍高。

卡森受訪時提到，和球迷溝通是自己重要任務，「甚至可以說是最重要的任務之一。」他補充說，會多去聆聽粉絲的心聲，還打算投票地點「和粉絲碰面」，就算球迷願意分享目前對球隊感到失望，他也樂意聽到最真實的聲音，「告訴我們如何改變你的狀態？」

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