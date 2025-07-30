NBA／自爆季後賽染怪病差點暈倒 波爾辛吉斯：現在好多了

上季「綠衫軍」塞爾蒂克隊衛冕失利，遇傷病纏身的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）也打得掙扎，季後賽場均僅拿7.7分、命中率僅3成16，和2024年奪冠賽季的12.3分有段差距，不過他接受拉脫維亞媒體採訪時表示，現在感覺非常好，準備好為拉脫維亞和NBA新東家老鷹隊效力。

波爾辛吉斯上季受病毒感染，例行賽只出賽42場，最近表示球季結束後有好好休息，「老實說，我現在感覺好極了。」他透露上季季後賽曾經出現疲勞、頭暈等症狀，有時甚至感覺快暈倒，感覺不太好。

「6月充分休息，降低訓練強度，這些症狀就消失，再也沒感受到季後賽出現的症狀，感覺很好，準備好加入國家隊。」波爾辛吉斯說。

新東家老鷹上季季後賽表現亮眼，交易來波爾辛吉斯，希望補足球隊較弱的禁區，並和當家球星楊恩（Trae Young）做擋拆合作；波爾辛吉斯也明白，老鷹需要自己打出生涯最佳表現。

「我一直是可以融入所有體系的那種球員，現在適應更快了，對防守的解讀更好，可以做出更快決定，這都是經驗的累積。」波爾辛吉斯說。

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