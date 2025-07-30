NBA／小莫里斯開786萬元空頭支票 因詐騙案在機場被逮捕

前NBA球員小莫里斯（Marcus Morris Sr.）捲入賭場詐騙風波，今天法院駁回保釋申請，目前仍被拘留在看守所。

根據《TMZ》報導，現年35歲的小莫里斯涉嫌在2024年分別向兩家拉斯維加斯大型賭場「MGM Grand」和「Wynn Las Vegas」開出跳票支票，總金額高達26萬5000美元（約新台幣786萬），但沒有在支票兌現失敗後，償還款項。

小莫里斯當地時間28日在勞德岱堡好萊塢國際機場被捕，當時正準備搭機，警方以支票詐欺資金不足罪名逮捕他。小莫里斯律師團隊在聽證會表示，當事人目前正處理債務，若能保釋出獄，將更方便履行還款義務。不過法官拒絕請求，表示莫里斯只會在被引渡至內華達州，或逮捕令撤銷的情況下獲釋。

小莫里斯的雙胞胎哥哥大莫里斯（Markieff Morris）在社群平台發文表達不滿，「這用詞太誇張了，就為了那點錢，在機場當著家人的面讓人難堪。真的被搞得以為我弟幹了什麼詐騙的事，他們大可以直接來家裡處理。等你們聽到整件事的真相就知道，我只能說這次是學到教訓，我弟明天會自己跟大家說清楚，這怪事搞得我頭痛，我不會被這種事打倒。」

大莫里斯上季在獨行俠和湖人隊共出賽15場，平均3.7分1.5籃板1.4助攻。小莫里斯生涯總共出賽832場，平均有12.0分4.4籃板，最後一次出賽是2023-24賽季。

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