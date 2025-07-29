WNBA／傳性暴力訊息威脅克拉克 55歲男子跟蹤騷擾遭判刑2年半
美國一名來自德州的男子因持續騷擾WNBA印第安納狂熱隊球星克拉克（Caitlin Clark），7月29日被印州馬利恩郡法院判處2年半有期徒刑。
55歲的路易斯（Michael Lewis）來自德州丹頓市，當天與檢方達成認罪協議，承認一項跟蹤重罪以及一項騷擾輕罪。他將獲得自今年1月被捕以來的羈押抵刑。
根據多家美國媒體報導，路易斯自2023年12月16日至2024年1月11日期間，多次透過社群媒體傳送訊息給克拉克，其中包含性暴力暗示及威脅內容。調查發現，他在訊息中聲稱每天會「開車經過克拉克在印第安納的住處三次」，並宣稱打算購買狂熱隊比賽門票，「坐在球隊板凳後方」。
檢方指出，部分未公開的訊息內容更涉及「威脅性與露骨性語言」，引發極大關注。
聯邦調查局（FBI）最終追蹤到路易斯發送訊息的位置，並於1月12日在印第安納波利斯市中心一間旅館將其逮捕。路易斯在接受警方訊問時表示，他與克拉克「處於想像中的關係」，並聲稱這些訊息只是「玩笑話」。儘管警方曾警告他停止聯繫，但他仍持續發送訊息，最終被正式起訴。
根據WTHR電視台報導，週一的聽證會過程一度變得緊張。路易斯在法庭上宣稱，他的行為只是希望提醒外界克拉克所面臨的安全問題，並辯稱「自己從未威脅她」。他還說自己只是希望她能安全無虞。
不過，法官當庭警告其律師：「他這樣會把自己說到推翻認罪協議」，因為協議內容之一是必須承認行為責任。最終，路易斯仍接受協議並被正式量刑。
大學時期狂刷紀錄名滿全美的克拉克，以選秀狀元之姿加入狂熱隊後，人氣持續爆炸，可說是個人魅力拉抬了整個WNBA熱潮。獲得明星賽第一高票，更贏得年度最佳新秀，在年度MVP票選中高居第4。
進入第2年生涯，克拉克目前出賽13場，場均得到16.5分8.8助攻5.0籃板，連續兩年獲得明星賽人氣后，還刷新自己去年創下的得票紀錄；但由於腹股溝傷勢，克拉克自7月15日以來就未再上場，無奈缺席了明星賽。
針對這次的騷擾案判決結果，球團與聯盟目前皆未針對此案做出評論。
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