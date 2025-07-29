NBA／傳勇士開價兩年近12億合約 庫明加團隊不接受

據消息人士透露，金州勇士目前對庫明加（Jonathan Kuminga）開出的最高合約為2年4000萬美元（約11.9億台幣）。然而，庫明加的經紀團隊仍持續積極尋求「先簽後換」的可能性，其中國王與太陽是眼前最有誠意的兩支球隊。

勇士方面，希望任何先簽後換的交易中能獲得一枚首輪選秀籤，但太陽隊目前並無可交易的首輪籤，使得談判過程增添難度。

庫明加的「合格報價（Qualifying Offer）」金額為790萬美元，截止日為10月1日。若他選擇接受，將會在2026年夏天成為完全自由球員，同時在此期間對任何交易擁有否決權。

資深記者史坦（Marc Stein）表示，庫明加方面希望可以拿到年薪3000萬美元的合約，就像另外兩位同梯吉迪（Josh Giddey）和湯瑪斯（Cam Thomas）也在追逐類似的價碼，3人在這個有行無市的自由市場中，看起來只能相互抱團取暖。

考量在聯盟針對團隊薪資空間和豪華稅超過門檻的嚴格限制，以及勇士未來後柯瑞（Stephen Curry）時代的陣容建構彈性空間，球團顯然不能在庫明加的續約方面有太大的讓步，其他球隊得知這種主客觀局勢，自然也很難會提出太過優渥的交易條件，這使得雙方目前只能持續卡在一個難解的僵局。

據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）先前的說法，「庫明加明確告訴我，他現在完全不急於與勇士完成任何合約，同時他也不會接受勇士目前提出的報價。」

庫明加必須在10月的期限前，決定是接受勇士所提出的續約條件、或是接受「合格報價並在明年恢復自由身，或者等待勇士努力完成與其他球隊的先簽後換。

庫明加是在2021年以首輪第7順位加入勇士，上季場均貢獻15.3分4.6籃2.2助攻，在總教練柯爾（Steve Kerr）的戰術體系中可說是水土不服且表現起伏不定。

加入勇士後，庫明加一直未能在球隊進攻系統中找到最適合自己的定位。而交易截止日前勇士引進巴特勒（Jimmy Butler），也進一步壓縮了庫明加的角色空間。特別是當他與格林（Draymond Green）同時上場時，場上的進攻空間明顯不足，限制了整體進攻效率。

商品推薦