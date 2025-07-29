NBA／盼與熱火雙星形成完美互補 鮑威爾自認能力被低估

興奮能夠加入熱火的鮑威爾（Norman Powell），相信自己可以在南攤找到屬於自己的一片天，他在日前受訪時也特別期待與阿德巴約（Bam Adebayo）和赫洛（Tyler Herro）兩位主力搭檔，並且稱讚他們是「全能、強悍且充滿自信」的球員。他認為自己的投射能力、無球移動與擋拆進攻將能與兩人形成良好互補。

另一方面，鮑威爾也希望在防守端重建自己的聲望。「我很期待在防守端留下自己的印記，重新投入防守與壓迫，」他說。

當被問到是否認為自己被低估時，鮑威爾回答得頗具思考性。「我從沒把自己看成那樣，但我想我確實被低估了。當你長時間與全明星或名人堂球員並肩作戰，自然會退居次位。但我很清楚自己能為球隊帶來什麼。」

如今來到充滿競爭與榮耀傳承的邁阿密，鮑威爾準備好再度證明自己，成為熱火新賽季的重要拼圖。

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