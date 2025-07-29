NBA／傳國王強烈興趣引進36歲衛少 美媒：簽約機率80%

前年度MVP衛斯特布魯克（Russell Westbrook）目前仍在自由市場等待新東家，近期傳出最有可能簽下他的球隊將是沙加緬度國王。

根據沙加緬度當地電台主持人戴夫（Carmichael Dave）透露，目前國王和衛斯特布魯克的商討尚未完成，但已經醞釀了一段時間。「雙方都有強烈的興趣。我會說他成為國王球員的機率是80%。」

國王在今夏以3年4500萬美元合約簽下施羅德（Dennis Schroder），加上原本的拉文（Zach LaVine）、蒙克（Malik Monk）、艾利斯（Keon Ellis）、卡特（Devin Carter）等，人手算是充足，但國王仍希望引進一名能強化組織和防守的後場，因此將目標放在老江湖衛斯特布魯克。

現年36歲的衛斯特布魯克在今夏沒有執行球員選項，成為完全自由球員。上季他為金塊打了75場例行賽，場均攻下13.3分、4.9籃板、6.1助攻與1.4抄截；在季後賽中也持續貢獻，每場平均11.7分、3.7籃板與2.6助攻，從板凳出發為球隊提供活力。

9度入選明星賽的衛斯特布魯克，曾榮獲2017年年度MVP，生涯至今已經效力過雷霆、火箭、巫師、湖人、快艇、金塊。

另一方面，有媒體提到，雖然國王被視為簽下衛斯特布魯克的最大熱門，但球隊在簽約之前可能需要進行陣容調整，包括考慮送走卡特，甚至是板凳暴徒蒙克。

蒙克過去兩季是國王的主要後場火力，上季出賽65場，場均17.2分、5.6助攻與3.8籃板，平均上場時間超過31分鐘。他在去年休賽季和國王簽下4年7800萬美元的合約。

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