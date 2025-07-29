快訊

TPBL／林書緯獲FIBA本土身分認定 朝為中華隊效力邁進

吃飯目睹員工被搧巴掌！她留負評揭真相卻被刪 網教一招保住評論

快斷了！廬山鋼便橋引道岌岌可危 驚悚空拍曝光居民憂心

NBA／塞爾維亞歐錦賽初選名單出爐 MVP約柯奇領軍拚首冠

聯合新聞網／ 綜合外電報導
金塊當家中鋒約柯奇領軍塞爾維亞男籃，志在奪下首座歐錦賽冠軍。 新華社
金塊當家中鋒約柯奇領軍塞爾維亞男籃，志在奪下首座歐錦賽冠軍。 新華社

塞爾維亞男籃國家隊主帥佩西奇（Svetislav Pesic）正式公布2025年歐錦賽的17人初選名單，將由三屆NBA年度MVP、金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）領軍，志在奪下首座歐錦賽冠軍。

這份名單中，不只有約柯奇，其他現役NBA球員還包括快艇隊的波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）、熱火隊的約維奇（Nikola Jovic）、雷霆隊的托比奇（Nikola Topic）、巫師隊的武克契維奇（Tristan Vukcevic），皆是一時之選。

此外，塞爾維亞後衛名將米西奇（Vasilije Micic）也列在其中，他近期重返歐陸籃壇，與以色列豪門勁旅特拉維夫馬卡比（Hapoel Tel Aviv）達成3年1800萬歐元的合約協議。

約柯奇曾帶領塞爾維亞贏得2016年里約奧運銀牌和2024年巴黎奧運銅牌，2019年世界盃第5名，也曾在2013年獲得U19世錦賽銀牌，不過在歐陸最大規模的歐錦賽中，約柯奇僅出賽過1次，球隊沒有太好的成績。

約柯奇是在2022年歐錦賽中代表塞爾維亞男籃出征，雖然小組賽取得5勝0敗戰績，但卻在16強賽爆冷輸給義大利，無緣晉級；該場比賽約柯奇獨拿32分13籃板4助攻2抄截。後續2023年世界盃的比賽，由於該賽季帶領金塊奪冠後的巨大疲累感，約柯奇婉拒參賽，一度引發國內球迷的反彈。

有別於早期前身南斯拉夫在歐陸籃壇呼風喚雨，分裂後的塞爾維亞雖仍是頂尖強權，但在歐錦賽卻還沒有奪冠過。2009年和2017年都是獲得第2名，2015年則是第3名收場，如今在法國男籃多位主力缺席的情況下，組建夢幻陣容的塞爾維亞將有機會圓夢。

為了備戰歐錦賽，塞爾維亞會在8月參加賽普勒斯和慕尼黑兩個邀請賽，最終熱身賽則是在8月21日於主場迎戰唐西奇（Luka Doncic）帶領的斯洛維尼亞，此次交手可說是未演先轟動。

塞爾維亞在歐錦賽小組賽中被分在A組，對手有拉脫維亞、土耳其、捷克、愛沙尼亞、葡萄牙。若6取4順利晉級16強，塞爾維亞將會碰上來自B組對手。

B組方面則有德國、立陶宛、芬蘭、英國、瑞典、蒙特內哥羅。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

相關新聞

NBA／回快艇是不用思考的決定 保羅：知道角色與過去20年不同

快艇隊今天在主場為40歲明星後衛保羅（Chris Paul）舉行加盟記者會，歡迎這位席日「船長」正式回歸，保羅表示，這次...

NBA／休賽季瘦身有成！唐西奇透露靈感來自喬丹、布萊恩

湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）在今年休賽季被拍到「瘦身」有成的畫面，近日男性健康雜誌也分享他的飲食和訓練...

NBA／回憶連續命中105顆三分球 柯瑞：再也沒有接近過

被譽為「史上最偉大射手」的柯瑞（Stephen Curry），締造過無數讓球迷驚嘆的三分球紀錄，帶領勇士從一支長年墊底球隊躍升為過去10年最成功的NBA球隊之一。然而，即便擁有如此輝煌的成就，有一項紀

NBA／愛馬奪冠約柯奇激動落淚 網笑：打籃球果然只是工作

金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）近5年來幾乎主宰了整個NBA賽場，包含一座總冠軍和3座年度MVP。然而，他始終強調籃球並非他生活的全部，能點燃他真正的熱情或許就是賽馬了。 近日在家

NBA／塞爾維亞歐錦賽初選名單出爐 MVP約柯奇領軍拚首冠

塞爾維亞男籃國家隊主帥佩西奇（Svetislav Pesic）正式公布2025年歐錦賽的17人初選名單，將由三屆NBA年度MVP、金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）領軍，志在奪下首座歐錦賽

NBA／視訊請益雷納德如何適應節奏？楊瀚森：你們速度像兔子太快了

球迷大概沒想過會看到這樣的組合在對話！快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）與拓荒者今年首輪新秀楊瀚森近日透過視訊展開一場輕鬆有趣的對談，話題從NBA生活、適應速度，到學習中文垃圾話，全都一網打

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。