NBA／塞爾維亞歐錦賽初選名單出爐 MVP約柯奇領軍拚首冠

塞爾維亞男籃國家隊主帥佩西奇（Svetislav Pesic）正式公布2025年歐錦賽的17人初選名單，將由三屆NBA年度MVP、金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）領軍，志在奪下首座歐錦賽冠軍。

這份名單中，不只有約柯奇，其他現役NBA球員還包括快艇隊的波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）、熱火隊的約維奇（Nikola Jovic）、雷霆隊的托比奇（Nikola Topic）、巫師隊的武克契維奇（Tristan Vukcevic），皆是一時之選。

此外，塞爾維亞後衛名將米西奇（Vasilije Micic）也列在其中，他近期重返歐陸籃壇，與以色列豪門勁旅特拉維夫馬卡比（Hapoel Tel Aviv）達成3年1800萬歐元的合約協議。

約柯奇曾帶領塞爾維亞贏得2016年里約奧運銀牌和2024年巴黎奧運銅牌，2019年世界盃第5名，也曾在2013年獲得U19世錦賽銀牌，不過在歐陸最大規模的歐錦賽中，約柯奇僅出賽過1次，球隊沒有太好的成績。

約柯奇是在2022年歐錦賽中代表塞爾維亞男籃出征，雖然小組賽取得5勝0敗戰績，但卻在16強賽爆冷輸給義大利，無緣晉級；該場比賽約柯奇獨拿32分13籃板4助攻2抄截。後續2023年世界盃的比賽，由於該賽季帶領金塊奪冠後的巨大疲累感，約柯奇婉拒參賽，一度引發國內球迷的反彈。

有別於早期前身南斯拉夫在歐陸籃壇呼風喚雨，分裂後的塞爾維亞雖仍是頂尖強權，但在歐錦賽卻還沒有奪冠過。2009年和2017年都是獲得第2名，2015年則是第3名收場，如今在法國男籃多位主力缺席的情況下，組建夢幻陣容的塞爾維亞將有機會圓夢。

The stage is set. See you in #EuroBasket 2025?



📅 August 27 - September 14, 2025 pic.twitter.com/Oda61GPqoW — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) 2025年3月27日

為了備戰歐錦賽，塞爾維亞會在8月參加賽普勒斯和慕尼黑兩個邀請賽，最終熱身賽則是在8月21日於主場迎戰唐西奇（Luka Doncic）帶領的斯洛維尼亞，此次交手可說是未演先轟動。

塞爾維亞在歐錦賽小組賽中被分在A組，對手有拉脫維亞、土耳其、捷克、愛沙尼亞、葡萄牙。若6取4順利晉級16強，塞爾維亞將會碰上來自B組對手。

B組方面則有德國、立陶宛、芬蘭、英國、瑞典、蒙特內哥羅。

商品推薦