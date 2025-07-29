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NBA／休賽季瘦身有成！唐西奇透露靈感來自喬丹、布萊恩
湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）在今年休賽季被拍到「瘦身」有成的畫面，近日男性健康雜誌也分享他的飲食和訓練菜單，唐西奇直言身體狀態確實看起來更好了。
進入聯盟7個賽季以來，唐西奇的身材變化幾乎成為每年休賽季的重要提話題之一，不過今年他在克羅埃西亞經歷過兩個月的體態與體能調整計畫後，明顯「縮水」一圈，肌肉線條也變得更加明顯。
唐西奇和他的團隊接受雜誌專訪時分享，瘦身是採取無麩質與低醣飲食，另外還加上間歇性斷食和高蛋白飲食，他說：「從視覺上來看，我的整個身體看起來好多了。」
唐西奇上賽季飽受傷病所苦，例行賽僅出賽50場創下生涯新低，湖人於季後賽遭淘汰後第2天，聯繫經紀人表示將要展開訓練計畫，他說：「每年夏天我都會盡力做不同的事情，顯然我非常有競爭性，但你知道的，這個夏天有點不同，這將激勵我變得更好。」
物理治療師巴里奧（Javier Barrio）透露，唐西奇受訓其中一個月不能進行籃球訓練，直到6月才恢復投籃；對於自己的明顯「變化」，唐西奇直言是從喬丹（Michael Jordan）和布萊恩（Kobe Bryant）身上得到靈感，認為兩人總在休賽季犧牲很多，「今年我和我的團隊取得巨大進步，這只是開始，還要繼續前進，不能停下來。」
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