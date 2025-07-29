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NBA／視訊請益雷納德如何適應節奏？楊瀚森：你們速度像兔子太快了

聯合新聞網／ 綜合外電報導
雷納德近期將啟動中國行。 路透社
雷納德近期將啟動中國行。 路透社

球迷大概沒想過會看到這樣的組合在對話！快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）與拓荒者今年首輪新秀楊瀚森近日透過視訊展開一場輕鬆有趣的對談，話題從NBA生活、適應速度，到學習中文垃圾話，全都一網打盡。

雷納德在今年夏天計劃造訪中國大陸，這場跨文化對談也因此促成。楊瀚森出生於山東，本屆選秀會以首輪第16順位加入拓荒者。儘管一開始受到不小質疑，但他很快就在夏季聯賽展現全能身手，被外界譽為「中國約柯奇（Nikola Jokic））」，吸引不少目光。

但這位20歲長人坦言，自己仍在適應NBA的節奏：「比賽節奏真的很快，他們跑得跟兔子一樣快，真的非常快。」這番話透過翻譯傳達後，也讓也雷納德忍不住笑了出來，雷納德展現前輩大哥風範，也鼓勵了楊瀚森。「你再多打幾場比賽，就會慢慢適應下來。」

媒體報導開玩笑地下了注解，光是讓一向沉穩寡言的雷納德笑出聲音來，楊瀚森或許就值得拿下「年度最佳新秀」。

雷納德也趁機向楊瀚森請教一些中文垃圾話技巧，以備造訪中國時能派上用場，「我可能需要當面學幾句，」他笑說。

此外，雷納德甚至發出「邀請函」，希望與楊瀚森在中國合體打一場球，「如果你有空，我們去練球，來場投籃比賽吧！我到那邊會再聯絡你。」

為專注準備NBA生涯起步的重要新秀賽季，楊瀚森確定不會代表中國男籃出征下個月舉行的FIBA亞洲盃。

楊瀚森在夏季聯賽展現出一些球風特質受到肯定。 美聯社
楊瀚森在夏季聯賽展現出一些球風特質受到肯定。 美聯社

另一方面雷納德同樣也正積極備戰新賽季，他上季因傷僅出賽37場，場均繳出21.5分、5.9籃板、3.1助攻的成績。

快艇在今夏積極補強，先後引進比爾（Bradley Beal）、保羅（Chris Paul）、柯林斯（John Collins）、洛培茲（Brook Lopez）等好手，期望能在雷納德和哈登（James Harden）的帶領之下，展現更強大的競爭力。

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