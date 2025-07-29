NBA／回快艇是不用思考的決定 保羅：角色將與過去20年不同

快艇隊今天在主場為40歲明星後衛保羅（Chris Paul）舉行加盟記者會，歡迎這位席日「船長」正式回歸，保羅表示，這次回歸快艇幾乎是一個不用思考就能做出的決定，尤其這能讓他更接近自己的家人。

快艇在今年休賽季大手筆補強，包括在自由市場上簽下洛培茲（Brook Lopez）與比爾（Bradley Beal），又透過交易換回柯林斯（John Collins），在前後場戰力獲得大幅度提升後，近日又與保羅達成1年360萬美元老將薪資的加盟共識，陣容深度再升級。

今天快艇主場湧入上千名球迷歡迎保羅回歸，他也將重披上過去效力快艇時期穿過的3號球衣；在談到做出回歸快艇的決定時，保羅說：「這是毫無疑問的決定，說實話，無論用什麼方式我都想回來這裡打球，我甚至不用太多思考就能做出這個決定。」

快艇主場湧入上千名球迷歡迎保羅回歸。 美聯社

對於今年休賽季快艇的大動作補強，保羅直言對新賽季充滿期待，「我對球隊在休賽季的舉動感到非常興奮，比爾、洛培茲和所有年輕球員的加入，我已經和哈登（James Harden）談過，也和雷納德（Kawhi Leonard）聊了，對我們有機會達成的成就感到興奮。」

儘管保羅相隔8年再度回歸，但快艇目前擁有多名正值當打之年的球星，他被認為不會再扮演太吃重的角色，但他也強調這並不會影響自己想為快艇效力的心情，「我在這支球隊中的角色顯然會與過去20年不同，但我每天都會出現，如果我能向一些球員展示些什麼，這會讓我感到興奮。」

“I wanted to get back and play here by any means necessary” - Chris Paul



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