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NBA／愛馬奪冠約柯奇激動落淚 網笑：打籃球果然只是工作

聯合新聞網／ 綜合外電報導
約柯奇與愛馬。圖截自X
約柯奇與愛馬。圖截自X

金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）近5年來幾乎主宰了整個NBA賽場，包含一座總冠軍和3座年度MVP。然而，他始終強調籃球並非他生活的全部，能點燃他真正的熱情或許就是賽馬了。

近日在家鄉塞爾維亞舉辦的一場賽場盛會上，約柯奇見證自己的愛馬「Demon Dell'Est」勇奪冠軍，讓一向以沉穩著稱的他流露出罕見的情緒波動。

從影片中可見，約柯奇在賽馬衝線那刻難掩激動，雙手掩面、哽咽落淚，隨後翻過護欄擁抱馬車駕駛，更走進勝利圈與團隊一同慶祝。他高舉大瓶香檳四處噴灑，連愛馬也「慶祝」淋了一身，場面歡欣鼓舞。

不少球迷也笑稱，約柯奇此次慶祝的程度明顯比2023年帶領金塊奪下首冠的冷靜形成極大對比。當時他在賽後記者會中淡定表示：「任務完成，我們可以回家了。」這句話引起網路瘋傳與大量迷因，不少人戲稱他「根本沒那麼愛籃球」。

此次見證愛馬奪冠後，網友也紛紛在影片下面留言，「贏總冠軍那次他也很開心，但沒哭成這樣啊！」、「看起來他對賽馬比NBA更有熱情」、「籃球只是他賺錢的兼職，真正的愛是賽馬」、「等到他的巔峰過去，他會馬上退休轉行養馬」、「NBA冠軍只是工作，馬才是生命。」。

因為父親在家鄉郊外經營一間馬場的關係，讓約柯奇從小耳濡目染，對於養馬和賽馬運動有著極深的熱情。

據2023年的訪談報導，約柯奇的父親曾透露，兒子小時候就說過：「爸爸，我想當個騎師。」他則是回應：「兒子，先當個籃球員，將來你會成為偉大的騎師。」

如今，顯然約柯奇兩者都做到了。

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