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NBA／回憶連續命中105顆三分球 柯瑞：再也沒有接近過

聯合新聞網／ 綜合外電報導
柯瑞回憶昔日連續命中105顆三分球。 路透社
柯瑞回憶昔日連續命中105顆三分球。 路透社

被譽為「史上最偉大射手」的柯瑞（Stephen Curry），締造過無數讓球迷驚嘆的三分球紀錄，帶領勇士從一支長年墊底球隊躍升為過去10年最成功的NBA球隊之一。然而，即便擁有如此輝煌的成就，有一項紀錄，連他自己都認為難以超越，那就是被球迷視為超級傳說的單次訓練連續命中105記三分球。

這段不可思議的表現發生在2020年12月底的芝加哥，當時天氣寒冷，柯瑞在練習結束後進行例行投籃訓練。與以往不同的是，這次的練習竟變成一場史詩級的表演。

柯瑞在《360 With Speedy》Podcast節目中回憶：「我會在練習後做一個投籃遊戲，從三分線五個位置開始，每個位置前兩球算熱身，不計分，從第3球開始直到投失為止。我原本的目標是5個點每點各投進50球。」

然而，那天在第一個位置，他一路命中105球才第一次投失，最終整個訓練命中了140多球，創下個人最佳紀錄。

柯瑞透露，這項訓練他至今仍經常進行，但自那次之後再也沒接近過當時的手感：「我現在最多也就投進60球，真的沒有再靠近過105球那天的水準。」

他還表示，當連續投進第42球時就開始感受到壓力：「我當下很希望有一份腦內對話的逐字稿，因為那段時間內腦中想法好多，大概持續了10分鐘以上。」

直到命中第105球後失手，柯瑞坦言自己非常懊惱：「當時有人笑著說『你連105都會生氣？』我是真的生氣，我本來想要一直投到手酸為止。」

日前「浪花兄弟」的另一位成員湯普森（Klay Thompson）也在練習中投進驚人的連續70記三分球，再次引起話題。對此柯瑞雖然不太驚訝，但仍佩服地表示：「70球真的太狂了，不管在哪個球館、哪個時間點，只要能連進超過30球就是真的手感發燙，更何況是連進70球。」

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