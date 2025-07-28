NBA／名字念法被尼克隊友「玩壞」 法國坦克：叫我Yabu就好

來自法國的重型前鋒亞布塞萊（Guerschon Yabusele），今夏選擇以2年1200萬美元的合約加入紐約尼克。雖然他已經在聯盟陸續累積打過144場比賽，但對許多美國人來說，他的名字還是有點繞口，就連他的新隊友也不免遇到發音難題。

亞布塞萊日前與隊友布朗森（Jalen Brunson）和哈特（Josh Hart）現身一檔節目，節目一開場就出現了令人捧腹的爆笑場面。

哈特在試圖介紹亞布塞萊時，卻念成了「Goo-roo-chon Yas-a-bee-lee谷嚕倉亞瑟逼離」，引發現場哄堂大笑。他坦言：「我看著這名字心想：好吧，我到底該怎麼唸這個？」

儘管名字被「玩壞」，亞布塞萊本人倒顯得非常坦然，他笑著回應：「你終究會學會的，這其實很簡單。」他還貼心提供幾個綽號讓隊友參考：「可以叫我『跳舞熊（The Dancing Bear）』或是『大熊（Le Bear）』。」

哈特仍舊顯得半信半疑，於是布朗森鼓勵他再試一次，這回哈特唸成「Gwere-shawn Ya-bus-el-lay鬼而尚亞巴士裡」，雖然仍不正確，但已稍微接近正音，現場再次爆笑，連亞布塞萊自己也笑開懷。

最後，亞布塞萊乾脆建議：「叫我Yabu就好，我對這名字很OK。」

現年28歲的亞布塞萊曾在2017年至2019年間效力波士頓塞爾蒂克，隨後轉戰海外聯賽長達5年。直到上季挾著巴黎奧運的強勢表現得以重返NBA，加盟費城76人；在球隊傷兵滿營的情況下，亞布塞萊有了充足發揮空間，場均繳出11.0分、5.6籃板的成績。

面隊季後賽候補戰力缺乏的問題，尼克決定以2年1200萬美元的價碼引進亞布塞萊，期盼他能補強球隊鋒線深度。雖然名字乍看之下確實沒那麼好唸，但他融入新環境的速度一點也不慢，「Yabu」這個親民綽號，也為他在紐約開啟了一個輕鬆又有趣的開始。

Josh tries to pronounce Guerschon Yabusele @bet365_us pic.twitter.com/rIzlzBiqho — Roommates Show (@Roommates__Show) 2025年7月24日

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