NBA／轉動命運之輪！回顧人生最重要進球 柯瑞：是瘋狂三月

柯瑞（Stephen Curry）整個籃球生涯命中過無數令人驚嘆的關鍵球，不過他近日接受專訪時表示，自己心目中最具意義的一球，其實不是NBA舞台上的經典三分，而是來自他大學時期的一次「命運轉捩點」。

「對我來說，最難忘的一球，是在大學時期面對岡薩加大學（Gonzaga）的比賽中所投進的那顆三分球。」柯瑞說。

「那場比賽是2008年NCAA錦標賽首輪，當時比數平手，時間只剩不到1分鐘，」柯瑞回憶道，「我的隊友洛維戴爾（Andrew Lovedale）抓下了我們全場最重要的進攻籃板，像是慢動作一樣，他單手將球撥給我，我接球就投，當時那記三分球命中讓我們取得3分領先。從那一刻，整個命運的齒輪就這樣開始轉動了。」

柯瑞所說的這場戰役發生在2008年3月21日，當時名列第10種子的戴維森學院挑戰第7種子的岡薩加大學，柯瑞全場投22中14包含三分球10投8中，豪取40分，外帶3籃板2助攻5抄截，幫助球隊以82比76爆冷擊敗對手。正是那記終場前超前比分三分彈，為他的「灰姑娘之旅」揭開序幕。

15 years ago today, Stephen Curry and Davidson upset Gonzaga in the first round of March Madness.



40 PTS (30 in 2nd half)

14-22 FG

8-10 3P

5 STL



A star is born. pic.twitter.com/stu4t1uyqF — Antonin (@antonin_org) 2023年3月21日

柯瑞表示：「如果那一球沒進，我的人生可能就完全不同了。不是說我不會找到其他出路，但那球的確是轉捩點。不只是那場比賽，而是整個賽季、整個生涯的起飛點。」

在擊敗岡薩加大學之後，柯瑞又帶領戴維森學院連續爆冷擊敗第2種子喬治城大學與第3種子的威斯康辛大學，一路殺進八強賽，最後才在對決頭號種子堪薩斯大學才止步。儘管無緣挺進四強，但挾著出色的表現，柯瑞選秀身價水漲船高，充滿靈性的球風也吸引許多人的關注。。

回憶這段過程，柯瑞也談到信仰對他的意義：「我常常會想，人生有很多事沒有邏輯可言，但我始終心存感恩與信念，總覺得每件事都有其意義。那場比賽，是我性格養成中非常關鍵的時刻。」

如今的柯瑞早已是NBA歷史最偉大的三分射手，但他沒有忘記這一切的起點──那場來自NCAA小學校的爆冷勝利，也讓「勇士王朝」的未來靈魂正式誕生。

他感性地說：「當你回顧這一切，真的很開心事情是這樣發展的。」這一投，早已不只是比賽勝負，更是轉動命運之輪的的重要轉捩點。

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