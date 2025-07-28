NBA／戰績不佳無妨 唐納文獲公牛複數年合約

公牛隊宣布和總教練唐納文（Billy Donovan）達成續約，但沒透露具體內容。美媒《ESPN》報導，有消息來源指出，唐納文是獲得複數年合約。

唐納文和公牛上季尾聲就開始協商，這周重啟談判，談判內容包括休賽季規劃、尼克隊曾屬意唐納文，以及選秀、自由市場和夏季聯盟等。

儘管公牛在唐納文手上戰績普普，組織仍看重他各方面的強大領導力，讓唐納文將在芝加哥邁入第6個賽季。他在公牛戰績195勝205敗，生涯10個賽季累積438勝362敗。

唐納文原本和公牛的合約還有一年，但上季公牛僅有39勝43敗，東區排名第9；公牛雖在季末拉出15勝5敗戰績，最終連續3年在季後挑戰賽出局，近5季只有1季晉級季後賽。

唐納文的教練生涯從大學端開始，2015年進入雷霆隊，2020年才轉戰奧克拉荷馬。

商品推薦