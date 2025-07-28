NBA／不簽1400萬報價還清空社群 湯瑪斯想逼籃網開大約？

籃網隊得分後衛湯瑪斯（Cam Thomas）近日清空個人社群上的所有與球隊相關貼文，再度引發外界對他去留的揣測。這位現年23歲的得分手目前仍處於受限自由球員（RFA）身份，與籃網之間的續約談判傳出陷入僵局。

湯瑪斯近期雖發布個人訓練照片，但不久後便將所有與籃網有關的內容刪除，引起球迷與媒體高度關注。據傳，籃網曾提出一紙2年1400萬美元的合約，其中第2年為球隊選項，但湯瑪斯方面期望拿到4年1億美元的大約，平均年薪約為2500萬美元，雙方在金額上仍有巨大落差。

《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）日前曾指出，湯瑪斯目前看來最可能的情況是接受球隊提供的「合格報價（Qualifying Offer）」，該報價為2025–26年賽季的440萬美元，待合約走完，屆時他將在隔年成為完全自由球員（UFA）。

儘管市場上曾傳出底特律活塞有意透過交易引進湯瑪斯，但多方消息仍認為，布魯克林仍是他最有可能續留的落腳地，湯瑪斯上季為籃網出戰65場比賽，場均攻下22.3分，是球隊在重建期的重要得分來源之一。

Cam Thomas posts new workout pics on Instagram.



He has deleted all Brooklyn Nets related posts on his page. pic.twitter.com/5j53t6dA5z — NetsKingdom 👑🗽 (@NetsKingdomAJ) 2025年7月26日

Jake Fischer says Cam Thomas is the most likely to take his qualifying offer out of all the Restricted Free Agents.



per @JakeLFischer pic.twitter.com/4bTcfdk5b2 — NBA Retweet (@RTNBA) 2025年7月24日

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