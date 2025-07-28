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NBA／唐西奇最快8月與湖人談續約 有望簽4年67.7億大約

聯合新聞網／ 綜合外電報導
唐西奇有望與湖人簽下4年22.9億美元大約。 美聯社
唐西奇有望與湖人簽下4年22.9億美元大約。 美聯社

根據多方報導，湖人球星唐西奇（Luka Doncic）預計將於8月3日現身洛杉磯，參與「Jordan Brand」宣傳行程，而該日期也正好是他首度具備與湖人續約資格的隔日。外界普遍預期，唐西奇今夏將與球隊達成某種形式的延長合約。

消息指出，湖人方面願意配合唐西奇選擇的任何續約架構。若選擇提前續約，唐西奇可簽下4年2億2900萬美元（約67.7億台幣）的合約；他也可選擇一份3年1億6500萬美元（約48.8億台幣）、附加2028-29年賽季球員選項的短約，藉此在2028年累積10年資歷後，有資格簽下一紙5年高達4億1800萬美元（約123.5億台幣）的超級頂薪長約。

另一方面，唐西奇也可能選擇履行現有合約至2025-26賽季結束，屆時再選擇與湖人簽下5年2億9600萬美元（約87.5億台幣）的續約，或轉投他隊並簽下一份為期4年、總值2億1900萬美元（約64.7億台幣）的合約。他目前的合約中包含2026-27年賽季價值4890萬美元的球員選項。

這位5屆全明星球員由經紀人達菲（Bill Duffy）代理，在轉戰湖人後共出賽28場，平均每場貢獻28.2分、8.1籃板、7.5助攻與1.6抄截，場均出賽35.1分鐘。不過他的效率值（PER）僅為24.0，是自新秀賽季以來的最低點。

在抵達洛杉磯前，唐西奇將先後於7月29日造訪紐約、8月1日現身芝加哥，進行「Jordan Brand」的品牌宣傳巡迴活動。

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