NBA／傳拓荒者將出售 球隊估值可能突破1100億
根據資深媒體人西蒙斯（Bill Simmons）透露，波特蘭拓荒者隊可能即將進行一場重大的所有權易手，潛在售價更可能超過40億美元，引發聯盟內部高度關注。
「我聽說有買家，而且我聽說價格會超過40億，這是目前僅有的兩個線索，」西蒙斯在節目中表示。
雖然目前尚未有正式出售消息，但相關傳聞在聯盟圈內持續升溫。拓荒者目前由已故老闆艾倫（Paul Allen）名下的信託基金所掌控，自2018年艾倫過世後，外界便不斷猜測球隊終將被出售，不過球隊至今從未對外說明任何具體時程。
這樣的高度保密也讓球隊內部充滿不確定性。《ESPN》記者洛威（Zach Lowe）指出：「我問過幾位在拓荒者隊內部的人，他們的回答是：我們也什麼都不知道。」
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言