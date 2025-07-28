NBA／傳拓荒者將出售 球隊估值可能突破1100億

根據資深媒體人西蒙斯（Bill Simmons）透露，波特蘭拓荒者隊可能即將進行一場重大的所有權易手，潛在售價更可能超過40億美元，引發聯盟內部高度關注。

「我聽說有買家，而且我聽說價格會超過40億，這是目前僅有的兩個線索，」西蒙斯在節目中表示。

雖然目前尚未有正式出售消息，但相關傳聞在聯盟圈內持續升溫。拓荒者目前由已故老闆艾倫（Paul Allen）名下的信託基金所掌控，自2018年艾倫過世後，外界便不斷猜測球隊終將被出售，不過球隊至今從未對外說明任何具體時程。

這樣的高度保密也讓球隊內部充滿不確定性。《ESPN》記者洛威（Zach Lowe）指出：「我問過幾位在拓荒者隊內部的人，他們的回答是：我們也什麼都不知道。」

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