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NBA／布萊恩生涯首場先發戰靴賣價飆升 拍出700萬天價

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
布萊恩在1997年1月28日首次擔任先發。 美聯社
布萊恩在1997年1月28日首次擔任先發。 美聯社

NBA傳奇球星「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）第一場NBA先發的戰靴不斷增值，最新一次拍賣拍出24萬美元（約台幣707萬元）高價，比前兩次拍賣加總金額都更高，成布萊恩球鞋拍賣價中的第二高。

這雙Adidas「EQT Top 10」的球鞋是布萊恩1997年1月28日首度先發時所穿，兩隻鞋子都有附專業認證的簽名。這雙戰靴原本是前獨行俠隊後衛哈波（Derek Harper）的收藏，第一次拍賣是2023年11月，當時的得標金額是28800美元，隔年再度出現在拍賣市場，新買家用34160美元得標。

不到9個月時間，同一雙球鞋拍賣價格直接飆升，連同買家佣金達到24萬美元，是前一次拍賣價格的7倍。

小布進入湖人的前34場都是替補出賽，平均出賽13分鐘、貢獻6.4分。第一次先發面對獨行俠隊，他11投5中攻下12分外帶3籃板、2助攻、2抄截和1阻攻，助隊以102：83奪勝。

今年2月，布萊恩2013年阿基里斯腱斷裂時穿的Nike「Kobe 8 Elite」拍出66萬美元（約台幣1945萬元），目前仍是小布球鞋拍賣中的最高價。

布萊恩新秀年出征灌籃大賽。 路透社
布萊恩新秀年出征灌籃大賽。 路透社

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