NBA／布萊恩生涯首場先發戰靴賣價飆升 拍出700萬天價

NBA傳奇球星「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）第一場NBA先發的戰靴不斷增值，最新一次拍賣拍出24萬美元（約台幣707萬元）高價，比前兩次拍賣加總金額都更高，成布萊恩球鞋拍賣價中的第二高。

這雙Adidas「EQT Top 10」的球鞋是布萊恩1997年1月28日首度先發時所穿，兩隻鞋子都有附專業認證的簽名。這雙戰靴原本是前獨行俠隊後衛哈波（Derek Harper）的收藏，第一次拍賣是2023年11月，當時的得標金額是28800美元，隔年再度出現在拍賣市場，新買家用34160美元得標。

Kobe rocked the Adidas EQT Top 10s at the dawn of his career and these gamers date to his rookie season with Likely Photomatches from Resolution to March 16, 1997 vs the Raptors and Feb 21, 1997 vs the Grizzlies. Kobe has autographed each shoe as wellhttps://t.co/MQHBKmeUsf pic.twitter.com/LYDITrnQ46 — Heritage Auctions Sports (@Heritage_Sport) 2023年11月15日

不到9個月時間，同一雙球鞋拍賣價格直接飆升，連同買家佣金達到24萬美元，是前一次拍賣價格的7倍。

小布進入湖人的前34場都是替補出賽，平均出賽13分鐘、貢獻6.4分。第一次先發面對獨行俠隊，他11投5中攻下12分外帶3籃板、2助攻、2抄截和1阻攻，助隊以102：83奪勝。

今年2月，布萊恩2013年阿基里斯腱斷裂時穿的Nike「Kobe 8 Elite」拍出66萬美元（約台幣1945萬元），目前仍是小布球鞋拍賣中的最高價。

Kobe Bryant's iconic sneakers from his 2013 Achilles game sold for $660,000 at auction! 🏀👟 The Nike Kobe 8 Elite symbolize his legendary 'Mamba Mentality.' A true piece of basketball history. #KobeBryant #MambaMentality #SneakerCollectibles pic.twitter.com/K8gFR8SVAt — PakPassion Sport (@PakPassionSport) 2025年2月9日

布萊恩新秀年出征灌籃大賽。 路透社

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