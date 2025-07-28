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NBA／現役籃球智商最高？柯瑞內舉不避親 更盛讚兩大巨星

聯合新聞網／ 綜合外電報導
勇士球星柯瑞(左)和湖人球星詹姆斯。 路透社
勇士球星柯瑞(左)和湖人球星詹姆斯。 路透社

勇士超級球星柯瑞（Stephen Curry）早已被公認為NBA史上最偉大的三分射手，多項遙不可企的紀錄就是最佳證明。然而，若談到像是「籃球智商最高的球員」，這些頭銜就相對主觀許多。對此，柯瑞也在近期訪談中，公開分享他心中的首選。

近期接受《Complex》節目主持人諾曼（Speedy Norman）專訪時，柯瑞被問到「誰是現役NBA智商最高的球員？」他毫不遲疑地點名兩位高齡40歲的重量級球星：湖人前鋒詹姆斯（LeBron James）與快艇後衛保羅（Chris Paul）。

柯瑞盛讚老指揮官保羅。 路透社
柯瑞盛讚老指揮官保羅。 路透社

「在我看來，是保羅和詹姆斯這兩位，」柯瑞說道，「不只是他們的打法，而是他們說話的方式、掌控比賽的方式，讓進攻組織更流暢。詹皇是能夠掌握整體節奏的人，而保羅則是每個回合都清楚自己要打什麼戰術、想創造什麼結果。」

當談到保羅的巔峰時期，柯瑞更是盛讚不已：「他在巔峰時期真的瘋狂，他能自己得分，也能傳出空中接力或巧妙的助攻。他知道戰術、時間、比分等，所有細節他都掌握得一清二楚。」

格林。 路透社
格林。 路透社

當然，柯瑞在談到籃球智商時也不忘加上自己的戰友：「除了這兩人，還有格林（Draymond Green）。他們三人就是我心中籃球智商最高的3位球員。」

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