NBA／熟人多！詹姆斯未來可能加盟獨行俠？資深記者爆料：他真的有興趣
關於詹姆斯（LeBron James）下一步生涯動向的傳聞近日在社群媒體上沸沸揚揚，這位40歲的NBA傳奇球星不僅與多支球隊傳出可能合作的消息，甚至還有許多瘋狂的交易情境被提出。
雖然詹姆斯短期內的動向看似明朗，但資深記者史坦（Marc Stein）近日還是爆料指出，詹姆斯「確實對加盟達拉斯獨行俠抱有真實的好奇心」。
「我相信詹姆斯對在達拉斯打球確實存有一些真實的興趣。」史坦寫道。
不過他也強調，詹姆斯目前在洛杉磯的生活非常穩定，「洛杉磯是他過去7年來的家庭主要據點，目前也正在比佛利山莊興建新居」，若要在這個階段離開洛杉磯，必須是極具吸引力的落腳處才能動搖他既有的生活與家庭重心。
為何是達拉斯？史坦認為獨行俠可能是少數能提供這樣舒適感的球隊之一。
「詹姆斯對達拉斯陣中許多人都非常熟悉，從總經理哈里森（Nico Harrison）、主帥基德（Jason Kidd），到昔日隊友戴維斯（Anthony Davis）與厄文（Kyrie Irving），都是他熟悉的面孔。」
儘管如此，史坦認為獨行俠目前不太可能主動發起交易，畢竟詹姆斯下季薪資高達5260萬美元。不過，若等到他明年成為自由球員，或在本季某個時機被湖人買斷合約，則可能開啟另一波操作契機。
至於詹姆斯是否真的會離開湖人、與獨行俠聯手打造超級陣容，目前仍是未知數，但這樣的風聲已足以牽動整個聯盟的神經。球迷可以拭目以待，看看接下來是否會出現足以改寫NBA格局的大動作。
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