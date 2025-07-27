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NBA／何時退休還早！37歲仍是不動王牌 柯瑞：以兩年為階段看待生涯

聯合新聞網／ 綜合外電報導
柯瑞依然寶刀未老。 美聯社
柯瑞依然寶刀未老。 美聯社

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）還沒有明顯進入衰退期，甚至在場上依然是最核心的要角，入選本季年度最佳第二隊。近期接受訪問時柯瑞坦言，雖然目前還沒有打算退休，但未來若要結束球員生涯，他希望能以「自己的方式」退場。

「我現在是用每兩年為一個階段來看待自己的職業生涯，」柯瑞說，「你需要給自己一些動力去追求。」

身為史上最偉大三分射手，大器晚成的柯瑞生涯創造無數榮耀，拿下4座總冠軍、2屆年度MVP、11次入選明星賽，也是聯盟史上首位突破4000顆三分球的球員，總得分超過25000分，保有大部分的聯盟三分球相關紀錄。

對於年齡漸長是否影響比賽體能，柯瑞表示例行賽的82場比賽反而不是他覺得最困難的部分，「對我來說，真正最難的是休賽季；比賽本身很有趣，你會沉浸其中，反而是最輕鬆的部分。所以我會用是否能度過休賽季來當作我能打多久的標準。」

在訪談中，柯瑞也談到自己在NBA歷史中的定位，尤其是「歷史得分排行榜」上的目標。目前柯瑞累積25386分，排名史上第27位，若以其生涯場均得分推算，預估還需要3至4個賽季才能超越摩西馬龍（Moses Malone）的29580分，擠進前10名。

「我常常在心裡算那個數學題，試著推估自己還要打多久、維持什麼水準，才有可能追上榜單上的那些人，」柯瑞說，「但那並不是我繼續打球的原因，我更想保持在一個可以爭冠的競爭水準，並且在職業生涯最後階段，儘可能掌握自己想要的方向與結果。」

現年37歲的柯瑞仍是勇士的絕對核心，顯然他還無法透露明確退休時間，但柯瑞強調：「我會繼續努力，直到自己覺得時候到了。」

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