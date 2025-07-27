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NBA／「世壯運」風格？快艇狂簽名將平均年齡爆增 刷新歷史紀錄
根據《Yahoo Sports》報導，洛杉磯快艇在今年休賽季積極補強陣容，先後完成多筆交易或簽約案，構建出一支星光閃閃的球隊；但如果翻開這些名將的年齡，你會發現快艇竟是走向「世壯運」風格，團隊平均年齡高達33.2歲，直接改寫聯盟史上最老球隊紀錄。
原先紀錄是2000-01年的猶他爵士，當時在兩大「活化石」史塔克頓（John Stockton）與「郵差」馬龍（Karl Malone）的帶領下，爵士平均年齡達32.6歲。
快艇在今年自由市場上先以2年1800萬美元簽來37歲的中鋒洛培茲（Brook Lopez）；後續和32歲的比爾（Bradley Beal）達成2年1100萬美元的合約協議，再用1年360萬美元老將底薪迎回40歲老船長保羅（Chris Paul）。
球隊同時也與36歲貝頓（Nicolas Batum）完成續約，也和核心球星哈登（James Harden）重新達成延長合約；哈登與雷納德（Kawhi Leonard）已經分別為35歲與34歲，進一步拉高整體年齡。
除了這幾位老將外，快艇補強過程中少數能稍微拉低平均年齡的球員莫屬柯林斯（John Collins）；柯林斯歷經快艇熱火爵士三方交易，來到了洛城，他在9月將滿28歲。
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