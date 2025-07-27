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NBA／同梯簽肥約唯我獨憔悴 公牛握主動權吉迪談續約很鬱悶

聯合新聞網／ 綜合外電報導
吉迪至今仍未達成續約協議。 美聯社
吉迪至今仍未達成續約協議。 美聯社

芝加哥公牛與陣中22歲主力後衛吉迪（Josh Giddey）至今仍未達成續約協議。隨著新秀合約到期、進入受限制自由球員市場後，吉迪開始對合約進展感到不耐煩，盼望能拿到與同期新秀相仿的薪資報酬。

根據資深記者史坦（Marc Stein）的說法，吉迪對於自己到現在還未能獲得高薪合約感到不解，尤其是看到同梯的薩格斯（Jalen Suggs）、強森（Jalen Johnson）等人都成功拿下破億美元的續約價碼，「薪」情更顯鬱悶。

「吉迪看著自己的選秀同梯，像是薩格斯、強森，心想：『我應該也值這樣的合約』。」史坦表示。

在2021年選秀梯隊中，狀元康寧漢（Cade Cunningham）、探花莫布里（Evan Mobley）、第4順位巴恩斯（Scottie Barnes）、第6順位華格納（Franz Wagner）都獲得頂級合約。

至於榜眼格林（Jalen Green）、第5順位薩格斯、第16順位森根（Alperen Sengun）、第17順位墨菲（Trey Murphy III）、第20順位強森的合約總值也都突破1億美元。同梯之中只剩吉迪和勇士的庫明加（Jonathan Kuminga）相互取暖哀嚎。

2021年新秀梯隊多位主要球員都已經獲得續約。 路透社
2021年新秀梯隊多位主要球員都已經獲得續約。 路透社

儘管目前吉迪尚未打算逼宮或要求交易，但他能運用的市場壓力並不大。史坦指出：「他現在手上並沒有能迫使公牛讓步的外部買家。」

史坦直言目前的受限制自由球員市場環境「非常糟糕」，迫於薪資上限與市場結構，像公牛這類中型球隊反而在談判中握有較大主導權。

「公牛不常處於這種相對有利的談判地位，他們現在必須謹慎處理，畢竟為了換來吉迪，他們可是送走了卡盧索（Alex Caruso）。」史坦補充道。

從雷霆轉戰芝加哥後，吉迪很快在新東家站穩腳步，上季繳出場均14.6分、8.1籃板、7.2助攻的全方位數據，投籃命中率達47%，三分球命中率亦有38%的水準。

據統計，吉迪成為公牛隊史僅有第3位單季達成「1000分、500籃板、500助攻」的球員，齊名兩大傳奇球星喬丹（Michael Jordan）和皮本（Scottie Pippen），展現自己極高潛力價值。

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