NBA／主導權轉向唐西奇？名記曝湖人傾向讓詹皇「自然交棒離開」

根據資深記者史坦（Marc Stein）的報導，湖人隊目前「普遍傾向」在2025-26年賽季結束後，讓當家球星詹姆斯（LeBron James）的合約自然到期，藉此釋放薪資空間。至於詹姆斯雖已高齡40歲，但在整體狀態仍未明顯大衰退的情況下，預計仍將持續他的NBA生涯，只不過接下來效力的球隊很可能不再是紫金軍團。

報導指出，湖人這項策略上的轉變，是在他們成功從獨行俠手中交易來唐西奇（Luka Doncic）後所作出的調整。這顯示湖人正逐步規劃屬於唐西奇主導的新世代陣容，而詹姆斯可能將不再是未來藍圖的一部分。

即將在今年12月迎來41歲生日的詹姆斯，上季仍以出色表現獲選年度最佳第二隊，狀態依然令人咋舌。儘管如此，消息人士表示他本季極不可能被買斷或交易，至少會走完最後一年合約。

至於詹姆斯下一站會是哪裡？史坦指出，包括獨行俠、勇士和尼克等隊，都被視為可能對他有興趣的下家。此外，詹姆斯的老東家騎士也依舊與他保持聯繫，但是否願意第3度迎回這位傳奇球星，目前態度也不明朗。

一名消息人士分析道：「一切仍取決於詹姆斯這個賽季的表現與結果。」這句話點出，無論是續留、轉隊或退休，詹皇的未來仍充滿變數，但還能在場上呼風喚雨的他，顯然還沒有打算就此高掛球鞋。

隨著湖人推動陣容年輕化，主導權勢必也將逐漸移轉，「老皇帝」詹姆斯下一步會如何選擇，勢必牽動整個聯盟的關注。

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