NBA／尼克欲補強後場深度 媒體建議可瞄準昔日狀元後衛

上個賽季尼克的板凳得分在聯盟墊底，為了解決深度問題，球團已先後網羅克拉克森（Jordan Clarkson）與亞布塞萊（Guerschon Yabusele）兩大好手，但補強可能尚未結束。

根據報導，尼克在新任主帥布朗（Mike Brown）主導下，正在評估後場選項，其中一位仍待價而沽的自由球員頗具吸引力，那便是2017年選秀狀元佛爾茲（Markelle Fultz）。

佛爾茲上季效力國王，場均僅上場8.8分鐘，繳出2.9分、1.3助攻的數據，表現平平。但值得注意的是，當時的主帥正是布朗。雖然兩人短暫合作並未激出火花，但如今有機會幫助佛爾茲重振生涯。

傷病雖曾打亂佛爾茲的成長步伐，但他在2019年至2024年間於魔術重新建立信心，2022-23年賽季表現最佳，場均得到14.0分5.7助攻3.9籃板1.5抄截，命中率達51.4%，兼具防守與控場能力，是當時魔術陣中重要戰力。

如今的尼克隊陣容星光熠熠，由布朗森（Jalen Brunson）、唐斯（Karl-Anthony Towns）與兩位攻守兼備側翼布里吉斯（Mikal Bridges）、阿努諾比（OG Anunoby）領銜。但後場在布朗森與麥克布萊德（Miles McBride）之外，替補控衛深度明顯不足。

佛爾茲擁有良好的體型、出色防守意識與傳導能力，可望在不干擾主力運作的前提下，穩定組織第二陣容。他若能以底薪加盟，將可以為尼克隊提供後場深度與防線穩定性，這會是極具價值的補強。

布朗對於新援的評價也可窺見其用人思路：「克拉克森比外界認為的更會傳球；亞布塞萊能打4號與5號位，也可能頂上3號。」顯示他高度重視多功能球員。佛爾茲正好符合這樣的條件。

對於志在爭冠的尼克來說，這筆低風險、高回報的投資難以忽視。只要佛爾茲能找回過往在奧蘭多的狀態，尼克便可能無須付出資產，就獲得一名合格的輪替戰力。

現在，關鍵只剩下一個問題：紐約，是否願意打這通電話？

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