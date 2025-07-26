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NBA／看好未來發展壓過溫班亞瑪 前明星後衛押寶魔術少主

聯合新聞網／ 綜合外電報導
溫班亞瑪面對班凱羅的防守。 路透社
溫班亞瑪面對班凱羅的防守。 路透社

曾隨公鹿奪冠的前明星後衛提格（Jeff Teague）近日在《Club520》播客節目中直言，若要在魔術新星班凱羅（Paolo Banchero）與馬刺天才球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）之間做選擇，他會毫不猶豫地選擇班凱羅。

「我之所以說他比溫班亞瑪更好，是因為溫班亞瑪其實還沒真正做出什麼成績，」提格直言不諱地表示。「我們喜歡溫班亞瑪，是因為他異於常人。他確實是個『獨角獸』球員，但我還是選擇用眼睛所見做判斷。」

儘管提格力挺班凱羅，但NBA總經理們的看法顯然不同。在先前一項調查中，高達77%的總經理表示，若要從零開始打造球隊，他們會選擇溫班亞瑪。

身高7呎4吋擁有超乎想像體能天賦條件的溫班亞瑪，還具備細膩的技巧，加入聯盟首年便造成巨大衝擊。溫班亞瑪不僅獲選2024年NBA年度最佳新秀，更成為聯盟阻攻王，破天荒以菜鳥之姿入選年度防守第一隊，堪稱改寫長人定義的代表人物。不過，溫班亞瑪的第2個賽季卻是因右肩深部靜脈血栓提前報銷。

另一方面，溫班亞瑪前一年選秀狀元班凱羅也是迅速成為魔術的招牌球星。在贏得年度最佳新秀之後，班凱羅已經與球團簽下長達5年2.87億美元的延長合約，可說是奠定未來核心地位。

兩位狀元郎各擁特色，未來誰真正能主宰聯盟仍有待時間驗證，但眼下，這場新世代王者之爭已悄然開打。

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