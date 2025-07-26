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NBA／恩怨未結！喊話約柯奇兄弟打拳賽 莫里斯兄弟開嗆：隨時奉陪

聯合新聞網／ 綜合外電報導
約柯奇和大莫里斯曾在2021年比賽中爆發衝突。 路透社
約柯奇和大莫里斯曾在2021年比賽中爆發衝突。 路透社

丹佛金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）曾在2021年的一場比賽中與熱火前鋒大莫里斯（Markieff Morris）爆發激烈衝突。當時雙方在場上互推，對峙場面一度氣氛緊張。

這起衝突過後還傳出熱火球員賽後到休息室堵人，大莫里斯則是面臨頸部受傷情況，長期缺陣，；而小莫里斯（Marcus Morris）更是在社群發文挑釁約柯奇，引來約柯奇的哥哥出面回嗆，「如果你想把事情搞大，我們絕對奉陪！」。

時隔數年，這場恩怨似乎仍未平息。

近日，莫里斯兄弟在《The Big Podcast》節目上公開喊話約柯奇兄弟，提議進行一場「兄弟對兄弟」的拳擊比賽，來個正面大對決，把恩恩怨怨一次了結。

「他們越大隻，摔得會越重。而且我們也不弱啊！」大莫里斯在節目上自信表示。

約柯奇兩位哥哥經常現身金塊球場為自己的弟弟加油。圖截自X
約柯奇兩位哥哥經常現身金塊球場為自己的弟弟加油。圖截自X

節目主持人「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）提醒莫里斯兄弟，約柯奇家族可不好惹，他的其中一位兄弟是綜合格鬥（MMA）選手，莫里斯兄弟則強調，只要是拳擊賽，他們隨時奉陪。

「如果不能用那些MMA招式，我們隨時可以開打，」兄弟倆回應道。

莫里斯兄弟。 美聯社
莫里斯兄弟。 美聯社

約柯奇的哥哥Nemanja曾經投入MMA職業訓練，而另一位哥哥Strahinja則因身型魁梧剽悍一臉狠角色模樣，氣場相當嚇人，甚至有過暴力前科。

倘若這場莫里斯兄弟對戰約柯奇兄弟的拳擊賽成真，勢必會成為全球球迷矚目的超級話題賽事。

目前雙方尚未正式對戰，但這段話題已在球迷與媒體間引發熱烈討論，甚至有人喊話籌辦慈善拳擊賽，讓這場NBA兄弟宿怨以拳頭一決勝負。

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