NBA／恩怨未結！喊話約柯奇兄弟打拳賽 莫里斯兄弟開嗆：隨時奉陪

丹佛金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）曾在2021年的一場比賽中與熱火前鋒大莫里斯（Markieff Morris）爆發激烈衝突。當時雙方在場上互推，對峙場面一度氣氛緊張。

這起衝突過後還傳出熱火球員賽後到休息室堵人，大莫里斯則是面臨頸部受傷情況，長期缺陣，；而小莫里斯（Marcus Morris）更是在社群發文挑釁約柯奇，引來約柯奇的哥哥出面回嗆，「如果你想把事情搞大，我們絕對奉陪！」。

時隔數年，這場恩怨似乎仍未平息。

近日，莫里斯兄弟在《The Big Podcast》節目上公開喊話約柯奇兄弟，提議進行一場「兄弟對兄弟」的拳擊比賽，來個正面大對決，把恩恩怨怨一次了結。

「他們越大隻，摔得會越重。而且我們也不弱啊！」大莫里斯在節目上自信表示。

約柯奇兩位哥哥經常現身金塊球場為自己的弟弟加油。圖截自X

節目主持人「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）提醒莫里斯兄弟，約柯奇家族可不好惹，他的其中一位兄弟是綜合格鬥（MMA）選手，莫里斯兄弟則強調，只要是拳擊賽，他們隨時奉陪。

「如果不能用那些MMA招式，我們隨時可以開打，」兄弟倆回應道。

莫里斯兄弟。 美聯社

約柯奇的哥哥Nemanja曾經投入MMA職業訓練，而另一位哥哥Strahinja則因身型魁梧剽悍一臉狠角色模樣，氣場相當嚇人，甚至有過暴力前科。

倘若這場莫里斯兄弟對戰約柯奇兄弟的拳擊賽成真，勢必會成為全球球迷矚目的超級話題賽事。

目前雙方尚未正式對戰，但這段話題已在球迷與媒體間引發熱烈討論，甚至有人喊話籌辦慈善拳擊賽，讓這場NBA兄弟宿怨以拳頭一決勝負。

There's no love lost between the Jokic Brothers and the Morris Twins 👀



The NBA has seen its fair share of rivalries, but few have spilled into true bad blood territory like the one between the Jokic brothers and the Morris twins. The beef between both sides is simmering to a… pic.twitter.com/NfWW14WRTD — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2025年7月25日

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