NBA／勇士處理庫明加去留陷僵局 美媒曝跟「字母哥」有關

金州勇士今夏面臨棘手的續約難題，年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）身為受限制自由球員，至今遲未與球隊達成續約協議，球團仍持續探索「先簽後換」的可能性。

據報導，庫明加尋求年薪介於2500萬至3000萬美元間的大約，遠高於勇士隊所提出的3年年均2000萬美元報價。除了薪資條件，他也希望獲得更多上場時間與明確的核心地位。儘管已有數支球隊對庫明加展開交易攻勢，但勇士並不打算低價放人。

根據《舊金山標準報》記者川上（Tim Kawakami）指出，勇士堅守庫明加交易價值的背後，與他們想保留籌碼以應對未來「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）若出現交易市場動向有關。

川上指出：「就像其他聰明的球隊一樣，勇士想保留所有資產，以防安戴托昆波的交易市場升溫時能即刻出手。」

儘管今夏一度傳出安戴托昆波可能尋求交易的風聲，但近期相關傳聞已逐漸冷卻，隨著公鹿積極補強陣容，預料他下季仍將繼續帶領公鹿爭取奪冠機會。

根據《ESPN》記者史萊特（Anthony Slater）報導，已有兩支西區球隊提出對庫明加的交易報價，但勇士方面不為所動。他們對庫明加的交易條件明確：至少需包含一枚首輪選秀權、一位具潛力的年輕球員，更不想因此吃下「爛合約」。

年僅21歲的庫明加，上季為勇士出賽74場，場均24.3分鐘內繳出15.3分、4.6籃板、2.2助攻及0.8抄截，展現出不俗的得分爆發力與多面向潛能。他的成長曲線與潛在星度，正是勇士隊不願輕言放手的原因。

目前，庫明加陣營仍在積極洽談可能的先簽後換機會，若無法達成共識，未來仍有可能接受勇士的「合格報價（Qualifying Offer）」，打完最後一年合約。

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