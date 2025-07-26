NBA／積極協助招募好手加盟 唐西奇盼為湖人奪回總冠軍

湖人球星唐西奇（Luka Doncic）正積極備戰他在紫金軍團的第二個完整球季。談到他在紫金軍團的未來與定位，唐西奇毫不猶豫地說出自己的目標。

「我希望被記住是那個為這座城市帶來冠軍的人。」一句話道盡唐西奇的抱負與使命感，也展現他希望重現湖人榮耀的決心。

湖人管理層今夏也積極行動，與唐西奇緊密合作重塑陣容。根據資深記者史坦（Marc Stein）報導，唐西奇在自由市場上積極參與招募，與副總裁佩林卡（Rob Pelinka）共同籌組球隊，成功網羅中鋒艾頓（Deandre Ayton）與防守悍將史馬特（Marcus Smart）等即戰力，打造具備競爭力的堅強陣容。

唐西奇對史馬特的招募尤其關鍵，他成功說服這位2021-22年賽季年度最佳防守球員婉拒太陽的報價，選擇轉投湖人懷抱。兩人也在休賽期間積極投入體能訓練，湖人團隊對史馬特的新賽季表現寄予厚望，期待他以更佳的體態重返巔峰。

此外，湖人其他戰力也逐漸恢復健康，包括上季受到傷勢困擾的范德比爾特（Jarred Vanderbilt），目前狀況顯著改善；另一名新援克萊柏（Maxi Kleber）則有望在新賽季發揮更大效益。

唐西奇上季效力湖人的28場例行賽中，場均攻下28.2分8.2籃板7.7助攻。

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