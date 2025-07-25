NBA／勇士補強火力傳可能延攬 柯瑞兄弟有望合體搭檔

小柯瑞（Seth Curry）自2013年跟隨父親、大哥的腳步踏進NBA，一轉眼已經待了10年之久，這段期間他從未和自己的兄弟同隊搭檔，但如今球迷似乎有機會見證兄弟合體的戲碼。

根據《ESPN》記者史萊特（Anthony Slater）透露，勇士為了強化板凳外圍火力，有意延攬小柯瑞，讓兄弟倆有機會在灣區聯手；同時，已經34歲的小柯瑞也表達出加盟的興趣。

小柯瑞新秀年曾隨勇士打過季前熱身賽，但當時僅簽下非保障合約，他只出賽6場後就遭釋出，從未在正式例行賽中與哥哥柯瑞（Stephen Curry）同場搭配。

小柯瑞上季在黃蜂場均可貢獻6.5分1.7籃板，三分命中率達45.6%。整個NBA生涯，他一共效力9支球隊，累積出賽550場，平均每場得分10.0分，三分命中率為43.3%，外線火力仍是他最大武器。

勇士休賽季至今仍沒有進行陣容補強，目前仍在處理庫明加（Jonathan Kuminga）的合約談判和交易可能性。另外，勇士何時能正式網羅中鋒霍福特（Al Horford）與後衛梅爾頓（De'Anthony Melton），如今還是只能等待庫明加合約塵埃落定時。

若小柯瑞最終順利加盟勇士，這會是他生涯第10支效力的NBA球隊，同時也將首次正式與哥哥並肩作戰。兩人過去曾在2019年西區決賽中正面交鋒，當時小柯瑞效力拓荒者，柯瑞則率勇士晉級總冠軍賽，留下令人難忘的兄弟對決畫面。

商品推薦