NBA／籃網報價不到期待一半 年輕砍將湯瑪斯可能簽合格報價　　

籃網陣中得分王湯瑪斯（Cam Thomas）今年休賽季成為受限制自由球員，至今仍乏人問津。《Bleacher Report》記者費雪（Jake Fischer）指出，籃網只願意開給他2年2820萬美元（約新台幣9.1億）合約，第2年為球隊選項。

湯瑪斯是一名砍分機器，2023-24賽季場均可攻下22.5分，上季因傷只打25場，平均可拿到24.0分。據《紐約郵報》記者路易斯（Brian Lewis）先前報導，湯瑪斯期望拿到年薪3000萬美元的合約。

籃網休賽季開出1年599萬美元的合格報價（QO），使湯瑪斯成為受限制自由球員，籃網可跟進其他球隊開出的價碼。不過自由市場開市近一個月，各隊幾乎都用完薪資空間，湯瑪斯也無法從籃網拿到期望的合約。

費雪指出，湯瑪斯自認是聯盟菁英得分手，想拿相對應的合約，但籃網是聯盟少數有空間簽下他的球隊，湯瑪斯是今年所有受限制自由球員中，最有可能簽下QO的球員。

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