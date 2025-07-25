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NBA／湖人板凳悍將轉戰塞爾維亞 一特殊三分紀錄超越柯瑞

聯合新聞網／ 綜合外電報導
米爾頓新賽季前往歐洲發展。 路透社
米爾頓新賽季前往歐洲發展。 路透社

塞爾維亞籃壇豪門貝爾格勒游擊隊籃球俱樂部（Partizan Mozzart Bet Belgrade）正式宣布，簽下擁有7年NBA資歷的後衛米爾頓（Shake Milton），雙方將簽下一份2年合約。

現年27歲的米爾頓在NBA生涯一共出賽359場，場均繳出8.1分2.2籃板2.4助攻，三分命中率為36%。

從費城發跡的米爾頓，2023-24年賽季先後待過灰狼、活塞和尼克等3支球隊；米爾頓在2024-25年賽季一開始效力籃網，季中透過交易轉戰湖人；米爾頓在湖人期間一共出賽30場，每場出賽11.5分鐘，平均得到3.9分1.8藍板1.3助攻。

由於米爾頓下季合約300萬美元僅部分保障，湖人為了迎接史馬特（Marcus Smart）加盟，趕在期限之前選擇裁掉米爾頓，讓他成為完全自由球員。

二輪出身的米爾頓NBA生涯最經典一戰發生於2019-20年賽季，當時他在76人對戰快艇的比賽中豪取39分，締造生涯得分新高。

此外，在該年賽季，米爾頓還在3場比賽中連續命中13記三分球，甚至包括柯瑞（Stephen Curry）在內許多超級射手都沒達成過，一舉追平1995-96年普萊斯（Brent Price）和1996-97年米爾斯（Terry Mills）共同保持的聯盟紀錄，至今仍未被打破。

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