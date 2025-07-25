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NBA／布萊恩真實排名？韋德：跟他打過都說是歷史前3
已故球星布萊恩（Kobe Bryant）日前被美媒《Bleacher Report》排在歷史第11，引發許多討論。對此，曾與布萊恩交手多年的「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）也發表看法。
布萊恩過去幾乎都被排在歷史前10，這次第10是勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）。排名出爐後，布萊恩昔日戰友歐尼爾（Shaquille O’Neal）直呼，「把Kobe排在第11名是犯罪。」
韋德也替布萊恩發聲，「如果你問我們這些真正打過球、跟Kobe交手過的球員，我們都會說他是歷史前3。但有些從來沒跟Kobe打過，甚至沒在我們這種層級打過球的人，卻把他排在第11，我為何要因此生氣？」
「他還在打球的時候也有排名，有一年我記得他被排得很低。」韋德說，「Kobe當時就有回應，他說這些人是誰？為什麼我要聽這些傻子說的話？我不是在說做出這個排名的人是傻子，我的意思是，當有人做這種事時，Kobe的反應就是『在我看來根本是白癡』。」
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