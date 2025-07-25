快訊

柬埔寨火箭彈落在泰國境內超商 疑有「母子相擁」而亡

投票無望！柯文哲爭取726大罷免投票機會 法院裁定駁回理由曝光

小禎突切割6年造型師 向廠商致歉引波瀾！麥詩婷聲明曝光

NBA／浪人華克加入以色列勁旅 躍升歐洲高薪球員之列

聯合新聞網／ 綜合外電報導
華克以3年1000萬美元的價碼重返歐洲籃壇。 路透社
華克以3年1000萬美元的價碼重返歐洲籃壇。 路透社

根據報導，NBA浪人後衛華克（Lonnie Walker IV）預計會加盟以色列豪門勁旅特拉維夫馬卡比（Maccabi Tel Aviv），雙方將會簽下一紙為期3年的合約協議，總價值約達1000萬美元，成為該隊史上最昂貴的簽約之一，也讓華克一舉躍升為歐洲最高薪球員之一。

值得注意的是，雖然華克展現長期效力特拉維夫馬卡比的意願，但合約中也設置多項跳脫條款，為他未來重返NBA預留空間。

其中一項離隊條款將允許NBA球隊在2025年8月1日之前的7天內，以買斷形式將華克帶回美國；此外，在2026與2027年的夏季，合約亦設有可在每年7月15日前啟動的NBA買斷條款，進一步增加華克未來重返NBA的彈性。

身為2018年首輪18順位新秀，華克效力馬刺4年之後，陸續轉戰湖人、籃網；2024年休賽季，華克加入了立陶宛球隊考納斯綠林籃球俱樂部，首次登上歐洲籃球舞台，平均每場貢獻13.6分、3.2籃板與1.8助攻，在歐洲聯賽中也有不錯的發揮。

2025年2月，華克結束歐洲賽程，重返美國加入76人；在費城期間，華克場均攻下12.4分3.2籃板2.5助攻，不過球隊最終選擇不執行他2025-26年賽季價值290萬美元的球員選項，使得他再度決定前往歐洲發展。

一同加入特拉維夫馬卡比的NBA經歷球員還包括31歲的塞爾維亞後衛名將米西奇（Vasilije Micic）。

米西奇今年先後被太陽、黃蜂交易，最終到了公鹿，隨後就達成買斷協議，恢復自由身。米西奇決定回到歐洲打球，和特拉維夫馬卡比簽下3年1800萬美元的合約。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

相關新聞

NBA／浪人華克加入以色列勁旅 躍升歐洲高薪球員之列

根據報導，NBA浪人後衛華克（Lonnie Walker IV）預計會加盟以色列豪門勁旅特拉維夫馬卡比（Maccabi Tel Aviv），雙方將會簽下一紙為期3年的合約協議，總價值約達1000萬美元

NBA／厄文認為籃網要的是KD且不喜歡自己 曾要求籃網裁掉他

杜蘭特（Kevin Durant）日前在節目上回憶籃網隊時光，將失敗歸咎於傷病及外界因素干擾。對此，厄文（Kyrie Irving）近日在直播上說明自己的想法。 籃網當年組成杜蘭特、厄文和哈登（

NBA／傳太陽報價艾倫搶庫明加 勇士興趣缺缺實質進展有限

勇士年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）在休賽季的動向，一直都是聯盟最受矚目的話題之一，然而受限制於各種因素或條件，儘管包括太陽、國王等隊都展開追逐，實質進展仍然有限。 根據《ES

NBA／詹姆斯向AI開戰！平台收律師信後下架「孕婦」合成片

近年來AI影片生成技術蓬勃發展，不少名人成為受害者，據傳湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James）已向使用其肖像製作AI影片的創作者，發出停止侵權信函。 據《404 Media》報導，這些信函

NBA／若戈貝爾入選名人堂？歐尼爾怒嗆：那就把我除名

灰狼隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）雖是4屆年度最佳防守球員，但能力仍受到不少球迷質疑。傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）對戈貝爾可能進入名人堂的說法感到不滿，甚至喊話如果戈貝爾

NBA／里拉德重返拓荒者意義深 韋德：他的傳奇比冠軍有份量

冠軍固然能鞏固球星的歷史地位，但對於里拉德（Damian Lillard）這類無冠卻偉大的球員來說，傳奇不只一種形式。熱火隊傳奇球星「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）近日在節目中談到，里拉德重返

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。