NBA／浪人華克加入以色列勁旅 躍升歐洲高薪球員之列

根據報導，NBA浪人後衛華克（Lonnie Walker IV）預計會加盟以色列豪門勁旅特拉維夫馬卡比（Maccabi Tel Aviv），雙方將會簽下一紙為期3年的合約協議，總價值約達1000萬美元，成為該隊史上最昂貴的簽約之一，也讓華克一舉躍升為歐洲最高薪球員之一。

值得注意的是，雖然華克展現長期效力特拉維夫馬卡比的意願，但合約中也設置多項跳脫條款，為他未來重返NBA預留空間。

其中一項離隊條款將允許NBA球隊在2025年8月1日之前的7天內，以買斷形式將華克帶回美國；此外，在2026與2027年的夏季，合約亦設有可在每年7月15日前啟動的NBA買斷條款，進一步增加華克未來重返NBA的彈性。

身為2018年首輪18順位新秀，華克效力馬刺4年之後，陸續轉戰湖人、籃網；2024年休賽季，華克加入了立陶宛球隊考納斯綠林籃球俱樂部，首次登上歐洲籃球舞台，平均每場貢獻13.6分、3.2籃板與1.8助攻，在歐洲聯賽中也有不錯的發揮。

2025年2月，華克結束歐洲賽程，重返美國加入76人；在費城期間，華克場均攻下12.4分3.2籃板2.5助攻，不過球隊最終選擇不執行他2025-26年賽季價值290萬美元的球員選項，使得他再度決定前往歐洲發展。

BOOM 💥

Lonnie Walker IV is signing with Maccabi Tel Aviv 💣



👀 Walker, who finished last season with the Sixers, has an NBA buyout clause until Aug. 1 and will be one of Europe’s highest-paid players 💰



Via: @TheSteinLine #lonniewalker #maccabi #maccabitelaviv #euroleague pic.twitter.com/TICMynUUOv — hoopsforthought.gr (@hoopsfthoughtgr) 2025年7月24日

一同加入特拉維夫馬卡比的NBA經歷球員還包括31歲的塞爾維亞後衛名將米西奇（Vasilije Micic）。

米西奇今年先後被太陽、黃蜂交易，最終到了公鹿，隨後就達成買斷協議，恢復自由身。米西奇決定回到歐洲打球，和特拉維夫馬卡比簽下3年1800萬美元的合約。

💥🚨Hapoel Tel Aviv will be the next team for 31-year-old Vasilije Micic!



👉He is set to become one of the highest-paid players in league history. pic.twitter.com/Bn6sogIuxe — Eurohoops (@Eurohoopsnet) 2025年7月16日

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