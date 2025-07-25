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NBA／厄文認為籃網要的是KD且不喜歡自己 曾要求籃網裁掉他

聯合新聞網／ 綜合報導
籃網時期的厄文(左)和杜蘭特(右)。 美聯社
籃網時期的厄文(左)和杜蘭特(右)。 美聯社

杜蘭特（Kevin Durant）日前在節目上回憶籃網隊時光，將失敗歸咎於傷病及外界因素干擾。對此，厄文（Kyrie Irving）近日在直播上說明自己的想法。

籃網當年組成杜蘭特、厄文和哈登（James Harden）三巨頭，被視為奪冠大熱門。然而三人只合作16場比賽，最遠走到季後賽第二輪，哈登就提出交易申請，三巨頭陣容瓦解。厄文後來也提交易申請離開籃網。

2019夏天杜蘭特與厄文攜手加盟籃網，當時杜蘭特因阿基里斯腱傷勢確定要休養1年。厄文回憶，「我當初連總管、副總管都沒見過一次。回頭看那個決定，我應該花更多時間評估，看看什麼才是最適合我的。」

厄文提到杜蘭特受傷前，兩人就計畫好一起去籃網，「我不知道有誰會在你朋友斷阿基里斯腱後，還願意等他1年半康復。我就是那種人，我不會放KD一人，然後說不想跟你一起打球了。」

不過厄文後來發現，籃網根本不喜歡他，「這是我的感受。他們要我加入球隊嗎？可以說是吧，但亞特金森（Kenny Atkinson，時任籃網教頭）根本不欣賞我，籃網也不是真的想要我，他們想要的是KD，這是我離開之後才拼湊出來的事實。」

厄文還自曝2021年因不願接種新冠疫苗遭禁賽後，曾主動要求籃網裁掉他，「就連我一起合作的人都是支持疫苗的，我就說沒關係，別管我了，讓我走人吧。」

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籃網 Kevin Durant Kyrie Irving James Harden

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