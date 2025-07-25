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NBA／傳太陽報價艾倫搶庫明加 勇士興趣缺缺實質進展有限

聯合新聞網／ 綜合外電報導
太陽端出艾倫(右)希望換來庫明加。 美聯社
太陽端出艾倫(右)希望換來庫明加。 美聯社

勇士年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）在休賽季的動向，一直都是聯盟最受矚目的話題之一，然而受限制於各種因素或條件，儘管包括太陽、國王等隊都展開追逐，實質進展仍然有限。

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，太陽與國王皆已對庫明加提出「具體報價」，採取先簽後換（sign-and-trade）模式，但目前勇士對這些方案仍未表現出興趣。

知名媒體人甘巴德羅（John Gambadoro）也證實太陽有過深入討論，但也清楚這筆交易成案的機率並不高。

據了解，太陽提出的包裹主要以艾倫為主菜，可能再搭配理查茲（Nick Richards）、伊戈達羅（Oso Ighodaro）和二輪選秀權等可能的籌碼；然而，艾倫還剩下3年5400萬美元的合約會是一大阻礙，此外勇士也希望至少拿回一枚首輪選秀權，這對太陽來說等於不可能的任務。

查拉尼亞透露，先前他與庫明加本人進行訪談時得知，庫明加對於勇士目前提出的續約條件不感興趣。他傾向於探索其他能夠提供穩定先發角色與上場時間的球隊，即便是以先簽後換的方式離開灣區。

從球員需求來看，太陽與國王確實有能力提供類似的角色定位。然而，由於自由市場在近3週幾乎已完全冷卻，再加上距離新賽季開打仍有一段時間，這場「對峙戰」仍可能持續拉鋸。

年僅22歲的庫明加在上季繳出場均15.3分、4.6籃板與2.2助攻的成績，其天賦條件依然具備吸引力，但他所追求的新合約年薪可能落在2500萬美元左右，考量他在勇士體系的不適應程度，球團顯然不願承受這樣的未來負擔。

由於雙方在合約金額、角色定位與交易籌碼上皆難以達成共識，這場庫明加與勇士之間的續留風波，很可能還會持續延燒。

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