NBA／詹姆斯向AI開戰！平台收律師信後下架「孕婦」合成片

近年來AI影片生成技術蓬勃發展，不少名人成為受害者，據傳湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James）已向使用其肖像製作AI影片的創作者，發出停止侵權信函。

據《404 Media》報導，這些信函針對AI工具與Discord社群「Interlink AI」的開發者所發出，該平台允許用戶生成包含NBA球星在內的AI影片。

AI生成平台FlickUp創辦人史塔克斯（Jason Stacks）也證實，他幾周前收到代表詹姆斯的律師來信，他表示，「收到信函30分鐘內，我們就決定從Interlink AI軟體中移除所有寫實人物模型。」這封信針對史塔克斯掌控的Interlink平台。

據報導，Instagram上流傳一些大腦腐蝕（brainrot）影片就是使用Interlink AI製作，包含詹姆斯懷孕、美人魚，與歌手吹牛老爹（Diddy）及勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）出現在尷尬場景的影片。某影片曾被饒舌歌手五角（50 Cent）按讚，點擊量突破620萬。

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