TPBL／延續拚戰精神 海神續約總教練費雪

高雄全家海神職業籃球隊今天宣布，與總教練費雪完成續約，盼延續帶兵首年全隊展現的拚戰精神，持續攜手打造海神團隊籃球文化，持續挑戰金盃。

海神上賽季克服例行賽傷病問題，在季後賽成功整合，費雪第一個領軍賽季就打進總冠軍賽，且和新北國王隊拚鬥到總冠軍賽第七戰。如今和費雪完成續約，繼續執掌兵符的費雪感謝球團的信任持續賦予他重責大任，「謝謝球團的信任， 讓我有機會能繼續與球隊成員們共同努力，新球季除了維持球隊的化學效應， 目標勢必得向上突破，並且持續進步。」

除此之外，費雪也對球迷「神隊友」的熱情及高雄主場氛圍印象深刻，並直言與球隊共同成⻑的過程中，擁有神隊友的支持鼓勵，感到非常暖心，「很期待再度見到大家，我回來了!」

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