NBA／若戈貝爾入選名人堂？歐尼爾怒嗆：那就把我除名

灰狼隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）雖是4屆年度最佳防守球員，但能力仍受到不少球迷質疑。傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）對戈貝爾可能進入名人堂的說法感到不滿，甚至喊話如果戈貝爾入選，就把自己除名。

戈貝爾雖然護框能力頂級，但有時候會被球星拉出來點名，季後賽表現也不如例行賽。歐尼爾多年來一直批評戈貝爾球風太軟，他在節目上談到戈貝爾進入名人堂的話題時直言，「如果他進名人堂，那就把我除名，把我的球衣從牆上撕下來。我討厭戈貝爾，2.5億美元合約他根本不配。」

戈貝爾職業生涯已賺進2.61億美元，只比歐尼爾生涯收入少3100萬。歐尼爾批評，「身為聯盟中鋒代表，你拿這麼多錢，就該像真正的中鋒那樣打球。出肘、對抗強硬，別讓丹佛的白人灌你籃，還對你嗆聲，你最後一刻才想到抓人脖子。」

去年11月金塊隊與灰狼交手時，金塊白人球員布勞恩（Christian Braun）在戈貝爾臉上灌籃並嗆聲，戈貝爾事後動怒鎖喉。

數據網站「Basketball Reference」預估，戈貝爾目前進入名人堂的機率只有27.2%。

CHRISTIAN BRAUN JUST ENDED GOBERT AND GOBERT STARTED SWINGING 😭😭😭 pic.twitter.com/oIpDd8Gv37 — BricksCenter (@BricksCenter) 2024年11月2日

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