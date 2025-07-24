快訊

邊境衝突升溫！泰國控柬埔寨襲擊加油站與醫院 關閉邊境檢查站

跟上妻子！傅崐萁告童子賢討道歉 再嗆有證據「辭立委」

俄失聯客機證實墜毀 尋獲機身殘骸「起火燃燒」機上乘客近50人

NBA／若戈貝爾入選名人堂？歐尼爾怒嗆：那就把我除名

聯合新聞網／ 綜合報導
戈貝爾。 美聯社
戈貝爾。 美聯社

灰狼隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）雖是4屆年度最佳防守球員，但能力仍受到不少球迷質疑。傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）對戈貝爾可能進入名人堂的說法感到不滿，甚至喊話如果戈貝爾入選，就把自己除名。

戈貝爾雖然護框能力頂級，但有時候會被球星拉出來點名，季後賽表現也不如例行賽。歐尼爾多年來一直批評戈貝爾球風太軟，他在節目上談到戈貝爾進入名人堂的話題時直言，「如果他進名人堂，那就把我除名，把我的球衣從牆上撕下來。我討厭戈貝爾，2.5億美元合約他根本不配。」

戈貝爾職業生涯已賺進2.61億美元，只比歐尼爾生涯收入少3100萬。歐尼爾批評，「身為聯盟中鋒代表，你拿這麼多錢，就該像真正的中鋒那樣打球。出肘、對抗強硬，別讓丹佛的白人灌你籃，還對你嗆聲，你最後一刻才想到抓人脖子。」

去年11月金塊隊與灰狼交手時，金塊白人球員布勞恩（Christian Braun）在戈貝爾臉上灌籃並嗆聲，戈貝爾事後動怒鎖喉。

數據網站「Basketball Reference」預估，戈貝爾目前進入名人堂的機率只有27.2%。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

灰狼 歐尼爾 Rudy Gobert

相關新聞

NBA／揭哈登申請交易離開籃網內幕 厄文：昨天還在聊要奪冠

厄文（Kyrie Irving）、杜蘭特（Kevin Durant）與哈登（James Harden）曾被視為要帶領籃網隊奪得隊史首冠的三巨頭組合，陣容堪稱史上最強。然而最終他們的聯手淪為短命且無冠的

NBA／若戈貝爾入選名人堂？歐尼爾怒嗆：那就把我除名

灰狼隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）雖是4屆年度最佳防守球員，但能力仍受到不少球迷質疑。傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）對戈貝爾可能進入名人堂的說法感到不滿，甚至喊話如果戈貝爾

NBA／里拉德重返拓荒者意義深 韋德：他的傳奇比冠軍有份量

冠軍固然能鞏固球星的歷史地位，但對於里拉德（Damian Lillard）這類無冠卻偉大的球員來說，傳奇不只一種形式。熱火隊傳奇球星「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）近日在節目中談到，里拉德重返

NBA／聲稱詹姆斯使用禁藥網炸鍋 提格緊急澄清：只是開玩笑

前NBA球員提格（Jeff Teague）在節目上語出驚人，聲稱詹姆斯（LeBron James）曾使用禁藥人類生長激素。此話一出引發球迷熱議，提格後來在社群平台說自己只是開玩笑。 節目中，提格

NBA／字母哥確定代表希臘出戰歐錦賽 與唐西奇等球星競爭

希臘男籃隊正式宣布公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），將出戰8月27日開打的FIBA歐洲籃球錦標賽，消息雖不意外，但如今終於獲得確定。安戴托昆波先前曾表示，只要健

NBA／傳奇灌籃王卡特成NFL比爾隊小股東 表弟T-Mac也入股

NBA傳奇灌籃王、籃球名人堂成員卡特（Vince Carter）正式成為NFL水牛城比爾隊小股東，加入球隊少數股權投資人行列，踏上職業體育經營新旅程。 卡特原有意涉足NBA球隊投資，但比爾隊老闆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。