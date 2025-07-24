NBA／聲稱詹姆斯使用禁藥網炸鍋 提格緊急澄清：只是開玩笑

前NBA球員提格（Jeff Teague）在節目上語出驚人，聲稱詹姆斯（LeBron James）曾使用禁藥人類生長激素。此話一出引發球迷熱議，提格後來在社群平台說自己只是開玩笑。

節目中，提格與主持人們討論詹姆斯（LeBron James）哪個時期最有統治力，提格認為是熱火隊時期並說道，「他（詹姆斯）吃了生長激素，他那時真的有吃。真的有吃，我是聽說的。」

提格進一步解釋，「那時開始檢測生長激素，他就缺席比賽，他說他背痛，結果休息3周，回來時整個瘦一圈。」

這段指控詹姆斯使用禁藥的言論迅速在社群媒體上發酵，幾小時後，提格發文澄清「你們太誇張了，我只是在開玩笑，詹姆斯那時真的太強了，放輕鬆一點。」

事實上，生長激素早已被聯盟列為禁藥，但到2015年才開始認真檢測。詹姆斯2013-14賽季結束後就離開熱火轉戰騎士隊，提格的說法時間點並不準確。

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