NBA／里拉德重返拓荒者意義深 韋德：他的傳奇比冠軍有份量

冠軍固然能鞏固球星的歷史地位，但對於里拉德（Damian Lillard）這類無冠卻偉大的球員來說，傳奇不只一種形式。熱火隊傳奇球星「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）近日在節目中談到，里拉德重返拓荒者隊的選擇，將為他生涯添上更深層的意義。

「里拉德的NBA傳奇會遠比冠軍還有份量。」韋德表示，「每位球員的傳奇不該只用是否拿過冠軍來衡量。我們該停止那樣的單一標準。當然，如果你想成為歷史前75、想與那些歷史最偉大的球員並列，冠軍會是其中一部分，但那並不代表每位偉大球員都必須有冠軍才能證明價值。」

雖然里拉德至今未嘗冠軍滋味，但他的成就早已無庸置疑，9屆全明星、7次入選年度最佳陣容、被列入NBA75大巨星。在短暫效力公鹿隊2個賽季後，如今他選擇回歸拓荒者，協助年輕核心成長、傳承經驗，韋德認為這將成為里拉德未來傳奇中的重要篇章。

對於仍在重建的拓荒者而言，里拉德的領導與指導將是無價資產，而他留下的不僅是數據與進球，更是精神與榜樣。

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