NBA／字母哥確定代表希臘出戰歐錦賽 與唐西奇等球星競爭

希臘男籃隊正式宣布公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），將出戰8月27日開打的FIBA歐洲籃球錦標賽，消息雖不意外，但如今終於獲得確定。安戴托昆波先前曾表示，只要健康無虞就會參賽。

安戴托昆波是希臘看板球星，去年巴黎奧運他場均攻下25.8分6.3籃板3.5助攻，是賽會得分王。2022年歐錦賽他也繳出場均29.3分8.8籃板4.7助攻的數據，名列得分榜首，展現主宰力。

雖然今年休賽季關於他可能被交易的流言不斷，但他本人已表示「大概」會回到公鹿，多數聯盟人士也預期他將繼續留隊。

除了安戴托昆波，本屆歐錦賽還有多位NBA球星參戰，包含斯洛維尼亞的湖人隊唐西奇（Luka Doncic），土耳其的火箭隊森根（Alperen Sengun），法國的老鷹隊里薩赫（Zaccharie Risacher）與巫師隊薩爾（Alex Sarr），德國的魔術隊華格納（Franz Wagner），拉脫維亞的老鷹隊波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），以及蒙特內哥羅的公牛隊佛西維奇(Nikola Vucevic)。

塞爾維亞的金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）目前雖列入19人初選名單，但是否會正式參賽，仍未公開確認。

至於法國方面，馬刺隊一哥溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因肩部血栓問題缺席，灰狼隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）也不會披掛上陣，去年奧運銀牌陣容將出現不少變動。

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