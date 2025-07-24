NBA／揭哈登申請交易離開籃網內幕 厄文：昨天還在聊要奪冠

厄文（Kyrie Irving）、杜蘭特（Kevin Durant）與哈登（James Harden）曾被視為要帶領籃網隊奪得隊史首冠的三巨頭組合，陣容堪稱史上最強。然而最終他們的聯手淪為短命且無冠的遺憾象徵，厄文近日也提到哈登離隊細節。

這3位超級球星僅在場上合體16場，例行賽10場8勝2敗、季後賽6場下5勝1敗，唯一的季後賽合作因傷病而腰斬，東區第二輪厄文與哈登都遭遇傷勢，最終籃網在搶七大戰中不敵公鹿隊，後者最終奪下總冠軍。

隔年賽季開打，厄文因拒絕施打新冠疫苗遭到禁賽，這也導致哈登對球隊未來產生動搖，最終請求交易，被送往76人隊。關於這筆交易的內幕，厄文近日也首度公開細節。

「當哈登被交易換來西蒙斯（Ben Simmons）時，我們其實不了解西蒙斯狀態到底如何。」厄文坦言，「這筆交易真的震驚了很多人，我自己也一樣。我還跟哈登聊過，『兄弟，我們要一起拿下冠軍。』結果隔天他就提出交易請求。」

「我心想，喔好吧，現在是這樣了。」厄文接著說，「我沒辦法生氣，也不會對為自己做出選擇的人生氣。我也跟哈登好好談過，我跟他說，兄弟我完全能理解。」

厄文明白哈登對於自己的疫苗決定感到猶豫，也對自身未來生涯方向與合約存在不確定感，但西蒙斯的加入，反倒讓籃網承受更大壓力。

最終籃網將三巨頭厄文、杜蘭特與哈登全數交易出去，三人聯手的時光僅留下短暫的高光時刻與無盡的「如果當初」遺憾，也讓這組陣容被外界普遍認為，是NBA史上最大失敗案例之一。

"It shocked me. Shit I was talking to James one day and I'm like shit bro we bout to go win these championships and a day later, he asked for a trade. I understood completely though"



-Kyrie Irving on the Nets trading James Harden for Ben Simmonspic.twitter.com/7X9K45J9NA — Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) 2025年7月23日

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