NBA／傳奇灌籃王卡特成NFL比爾隊小股東 表弟T-Mac也入股

NBA傳奇灌籃王、籃球名人堂成員卡特（Vince Carter）正式成為NFL水牛城比爾隊小股東，加入球隊少數股權投資人行列，踏上職業體育經營新旅程。

卡特原有意涉足NBA球隊投資，但比爾隊老闆皮古拉夫婦（Terry & Kim Pegula）釋出希望尋找少數股東的訊息時，他立刻把握機會。卡特在球隊訓練營中接受《Daytona Beach News-Journal》記者維奈爾（Chris Vinel）訪問，他說：「我與總經理、總裁、老闆，所有高層都聊過。我不是只想掛名，我是真的想參與其中、學習並貢獻。」

「我很興奮能成為其中一份子。」卡特表示，「我從沒想過有朝一日會參與一支美式足球隊的經營。雖然我打過（高中一年級後才專注籃球），但從沒想過會有這樣的機會出現。」

值得一提的是，卡特並非唯一的籃球人背景投資者，他的表弟、同為籃球名人堂成員的「T-Mac」麥格瑞迪（Tracy McGrady）也一同入股。正是麥格瑞迪讓卡特得知這個機會並促成參與。

如今他們成為強隊比爾的一部分，球隊坐擁明星四分衛艾倫（Josh Allen），本季仍是超級盃熱門之一。「我喜歡我們現在的布局。」卡特說道，「我們選秀和自由市場都補進不錯的戰力，讓人很有信心。」

對於曾在NBA暴龍隊締造傳奇的卡特來說，如今投資並參與和籃球領地相近的水牛城球隊，無疑格外有意義。球迷可以期待在本季的比爾隊主場，經常見到這位昔日「半人半神」現身觀戰。

The Pegula family has given this Daytona Beach product an unbelievable opportunity that I do not take for granted. Thank you to all the people behind the scenes that helped make this possible.

My story is still being written and I thank god every day for his strength and… pic.twitter.com/W3VSNXdDly — Vince Carter (@mrvincecarter15) 2024年12月12日

Pretty cool seeing Vince Carter have a real relationship with Josh and Dion #BillsMafia pic.twitter.com/ODsWTW0krl — Buffalo Sports Talk (@BUFSportsTalk) 2025年7月22日

商品推薦