NBA／太陽認領前湖人防守悍將 1年合約網羅巴特勒
太陽隊休賽季交易巨星杜蘭特（Kevin Durant）後，又裁掉比爾（Bradley Beal）。今天一口氣簽下後衛古德溫（Jordan Goodwin）和巴特勒（Jared Butler），厚實陣容深度。
古德溫是一名防守拚勁十足的後衛，2023-24賽季曾短暫效力太陽，上季在湖人隊出賽29場，平均上場18.7分鐘，得到5.6分3.9籃板1.4助攻1.0抄截，三分命中率38.2%。不過湖人為了迎來防守大鎖史馬特（Marcus Smart）裁掉他，如今太陽直接認領合約。
巴特勒上季在巫師和76人隊共出賽60場，平均上場17.4分鐘，得到9.0分3.7助攻，三分命中率35.5%。6月底76人決定不執行他合約1年230萬美元的球隊選項，成為自由球員，今天太陽以1年合約簽下。
太陽後場目前人才濟濟，有當家球星布克（Devin Booker）、格林（Jalen Green）、艾倫（Grayson Allen）、吉萊斯比（Collin Gillespie）、領雙向合約的新秀布雷亞（Koby Brea），以及今天加盟的古德溫和巴特勒。
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