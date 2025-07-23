NBA／這也能聯想！柯瑞穿綠色球褲進環球影城 引發球迷轉隊傳聞

NBA休賽季各隊操作引人注目，一直沒有大動作的勇士隊，各方都好奇他們到底會如何補強？沒想到一段柯瑞(Stephen Curry)與妻女去好萊塢環球影城遊玩的影片卻引發不少聯想，令「綠衫軍」塞爾蒂克球迷都相當振奮。

據「馬卡報」報導，勇士隊球星柯瑞與妻子艾耶莎(Ayesha Curry)、13歲大女兒萊莉（Riley Curry，2015年西區決賽與柯瑞一起出席記者會爆紅)，一起前往好萊塢環球影城瑪利歐主題日活動。艾耶莎戴著紅色瑪利歐的帽子，柯瑞則是綠色路易吉的帽子，但眼尖的球迷，注意到的卻是柯瑞綠色的褲子，稱那是「塞爾蒂克」綠色球褲，並印有「19」號(目前空號)，而非他的30號。

這件褲子讓「綠衫軍」球迷炸鍋，雖有人認為這只是一個的巧合，但有人則懷疑這是否是一個微妙的信號，向波士頓的球迷暗示。

雖這可能只是球迷有趣的聯想，但報導中說，休賽季球員的任何動作都會引起關注，尤其是目前勇士都還沒有任何補強消息。

Stephen Curry tá curtindo DEMAIS as férias! 🤩#BastidoresNBA pic.twitter.com/aga0rApcBo — NBA Brasil (@NBABrasil) July 22, 2025

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