NBA／約柯奇和中國高鐵賽跑贏了！打爆楊瀚森才會給合照

金塊隊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）是中國大陸運動品牌中國「361度」代言人，因此他近日展開中國行跑宣傳活動，他與高鐵賽跑的畫面引發網友熱議。

約柯奇在月台等待高鐵進站時，突然和列車玩起賽跑，他稍微助跑，等到列車接近後才全力衝刺，最終跑贏進站的高鐵，展現出有別於外型的運動能力。

中國長人楊瀚森今年在NBA選秀會上，首輪第16順位被拓荒者選中，外號「中國約柯奇」的他日前也表示，想要約柯奇的合照和簽名。

對此，約柯奇在此次中國行回應楊瀚森的期待，「他真的很棒，我覺得等他進入巔峰期後，我可能退休了，大概再2年，其實不會那麼快。」約柯奇接著提到，「合照或簽名都可以，只要他對位我打得不好，如果我打爆他得很多分，那就可以。」

Jokic continues his side quests in China 😅

pic.twitter.com/yRm0Y7YvOJ — Eurohoops (@Eurohoopsnet) 2025年7月21日

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