NBA／爵士隊史首位夏季聯盟MVP！ 菲力波斯基：希望是個好兆頭

爵士隊前鋒菲利波斯基（Kyle Filipowski）獲選為NBA夏季聯賽最有價值球員，成為隊史第1位獲此殊榮的球員。菲利波斯基來自杜克大學，在夏季聯盟出賽3場，場均攻下聯賽最高的29.3分，外加7.7籃板與2.3助攻，投籃命中率達56.1%，三分命中率也有 39.1%的優異表現。

他最出色的一場比賽是在7月14日對上馬刺隊時拿下35分11籃板。 菲利波斯基期許這次夏季聯賽的表現能成為他第2年賽季的好兆頭，「我現在只是想打出自己的風格。我會讓這些表現順其自然轉換到正式例行賽，盡力把握每一個機會」

菲利波斯基在菜鳥球季為爵士出賽72場，其中先發27場，場均繳出9.6分、6.1籃板與1.9助攻，每場出賽時間為21.2分鐘。到了球季結束時，他是全聯盟唯二能累積超過650分、400籃板與100助攻的新秀球員之一。

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