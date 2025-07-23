NBA／爵士隊史首位夏季聯盟MVP！ 菲力波斯基：希望是個好兆頭
爵士隊前鋒菲利波斯基（Kyle Filipowski）獲選為NBA夏季聯賽最有價值球員，成為隊史第1位獲此殊榮的球員。菲利波斯基來自杜克大學，在夏季聯盟出賽3場，場均攻下聯賽最高的29.3分，外加7.7籃板與2.3助攻，投籃命中率達56.1%，三分命中率也有 39.1%的優異表現。
他最出色的一場比賽是在7月14日對上馬刺隊時拿下35分11籃板。 菲利波斯基期許這次夏季聯賽的表現能成為他第2年賽季的好兆頭，「我現在只是想打出自己的風格。我會讓這些表現順其自然轉換到正式例行賽，盡力把握每一個機會」
菲利波斯基在菜鳥球季為爵士出賽72場，其中先發27場，場均繳出9.6分、6.1籃板與1.9助攻，每場出賽時間為21.2分鐘。到了球季結束時，他是全聯盟唯二能累積超過650分、400籃板與100助攻的新秀球員之一。
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言